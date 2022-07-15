طريقة عمل البسبوسة للشيف حسن بمكونات سهلة وبسيطة

البسبوسة للشيف حسن حيث تعد البسبوسة من الحلويات الشرقية المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، وتتميز عن غيرها من الحلويات بالطعم والترميلة اللذيذة والكثير من الأشخاص يتناولها في المناسبات المختلفة، ويتم تجهيزها بأكثر من طريقة منها بالقشطة والمكسرات ومنها السادة، والكثير من الأمهات يرغبن في معرفة طريقة عملها في المنزل على طريقة الشيف حسن، ولذلك نقدم لكم من خلال مقالنا اليوم طريقة تحضيرها في المنزل.

مكونات عمل البسبوسة للشيف حسن

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل البسبوسة بكل سهولة على طريقة الشيف حسن ومكوناتها بسيطة وغير مكلفة، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

2 كوب من دقيق السميد.

كوب من السكر الأبيض.

2 كوب من الزبادي البلدي.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

فستق ولوز للتزيين على حسب الرغبة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل البسبوسة اللذيذة بطريقة بسيطة جدا وسهلة، وهى من الطرق الغير مكلفة ولا تستهلك وقت في تجهيزها، وتتمثل هذه الخطوات في الآتي:

يتم إحضار وعاء عميق ونضع فيه كلا من دقيق السميد وجوز الهند والسكر والبيكنج بودر، وذلك مع وضع رشة بسيطة من الملح ثم نقوم بالتقليب جيدا للمكونات.

يتم إضافة كلا من اللبن الزبادي مع ربع كوب من الزيت تدريجيا إلى الخليط السابق، ثم نعجنهم جيدا باليد حتى نحصل على عجينة لينة.

نحضر صينية مدهونة بالسمن ثم نضع بها البسبوسة ويتم تسويها باليد جيدا، ثم يتم تقطيعها قبل النضج ونضع الفستق على كل قطعة، وذلك للتزيين ثم نتركها لمدة عشرة دقائق للتزيين.

نقوم بعد ذلك بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسطة وندخل الصينية لمدة نصف ساعة، وذلك حتى تنضج تماما ويصبح الوجه باللون الذهبي.

ثم بعد أن تنضج نخرجها من الفرن ثم تسقى فورا بالشربات.

ثم نتركها تبرد ونضعها بعد ذلك على طبق التقديم.

طريقة عمل الشربات

لعمل الشربات لابد من الخطوات التالية وهي سريعة وبسيطة، وتتمثل في الآتي:

كوب من الماء.

2 كوب من السكر.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يتم تجهيز الشربات كما يلي: