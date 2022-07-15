طريقة تحضير دجاج شواية في المنزل مثل المطاعم وسر تتبيلة الدجاج الشواية

دجاج شواية يعد من أكثر الأكلات الشهية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص، كما أن تحضيرها لا يستغرق الكثير من الوقت كغيرها من الأكلات الأخرى، وهناك من يتناولها مع الأرز بمختلف أنواعه خاصةً البسمتي، ومنهم من يتناولها بمفردها مع الخبز وأشهى أنواع السلطات، ومن خلال موقعنا نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير هذه الأكلة المميزة لأسرتك.

دجاج شواية

هذه الوجبة يتم إعدادها عن طريق استخدام الحرارة بشكل غير مباشر، وذلك من خلال وضع الدجاج بجانب مصدر الحرارة، لذا هناك الكثير من الأشخاص يستخدمون مختلف أدوات الشوي لتحضير هذه الوجبة المفضلة، علاوة على الطعم المميز واللذيذ الشهي التي لا يستطيع أحد مقاومته، والآن سوف نقدم لكم مقادير وخطوات تحضير هذه الأكلة حتى تقديمها لأسرتك بدلاً من شرائها من المطاعم جاهزة، لطريقة عمل تتبيلة الدجاج المشوي.

مكونات عمل دجاج الشواية

من خلال حديثنا عن طريقة عمل دجاج الشواية نعرض لكم المكونات، وذلك حتى تحصلين من خلالها على أشهى وجبة دجاج مشوي لأسرتك، وتتمثل هذه المكونات فيما يلي:

دجاجة كاملة.

عدد حبة واحدة من البصل مقطعة.

حبة من الطماطم مقطعة.

مقدار ربع كوب من الزيت وعصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من (الكاري، البابريكا، الكزبرة المطحونة).

مقدار ربع ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشه قليلة من الفلفل الأسود والملح.

طريقة تحضير الدجاج المشوي

إليكم خطوات عمل دجاج الشواية المميزة للحصول على طعم رائع للدجاج، وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

في أولى الخطوات نضع كافة المقادير السابقة ما عدا الدجاج.

نقوم بعمل فتحات بالدجاجة مع مراعاة غسل الدجاجة من الداخل والخارج بشكل جيد.

نحضر بعد ذلك وعاء مناسب نضع به الدجاجة مع الخلطة السابقة مع توزيع هذه التتبيلة على الدجاج من الداخل والخارج بشكل جيد.

نترك الدجاجة في التتبيلة ليلة كاملة في الثلاجة.

نحضر بعد ذلك الفرن على درجة حرارة تصل إلى 180 درجة مئوية.

ثم نقوم بتثبيت الدجاجة على الشواية داخل الفرن.

نضع تحت الشواية وعاء به ماء مغلي.

نترك الدجاجة داخل الفرن لمدة تصل إلى ساعة ونصف.

وذلك حتى نحصل على اللون الذهبي المميز للدجاج ثم نخرجها.

نضع الدجاجة في طبق التقديم ساخنة على سفرتك.

أسرار لنجاح وصفة الدجاج المشوي