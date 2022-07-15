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صبغ الشعر بالحنة، تلجأ جميع الفتيات إلى صبغ الشعر حتي تعمل علي تغيير لون الشعر إلى لون آخر يكون مرغوب بالنسبة لها، كما أيضا تعمل على تغيير المظهر العام إلي مظهر جميل وأنيق، فتبحث كل فتاة عن طرق متعددة حتي تحصل علي صبغة الشعر بشكل طبيعي بدون أي ضرر لبصيلة الشعر، وتستخدم بعض المواد الطبيعية ومنها الحناء التي تساعد في تغيير لون الشعر بشكل جميل. صبغ الشعر بالحنة المقادير أستخدام ثلاث ملاعق كبيرة من الحناء المطحونة.

كوب واحد من الماء البارد.

مقدار مناسب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. طريقة التحضير تمزج ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء المطحونة في بوله صغيرة ثم نضيف عليها كوب واحد من الماء البارد ونقوم بعجنها مع بعض.

نضيف على خليط الحناء مقدار مناسب من عصير الليمون ونضع عليه ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ونخلطهم مع بعض حتي تصبح ذات قوام متجانس.

نمشط الشعر إلى خصل صغيرة ثم ارتدي القفازات البلاستيكية ثم نقوم بتوزيع الحناء علي الشعر ونتركها لمدة 12 ساعة حتى يتم امتصاص بصيلات الشعر إلي اللون مع تغطية الشعر جيدا بأي غطاء بلاستيكي.

نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر واستخدام الشامبو المناسب لغسيل الشعر والتخلص من الحناء نهائيا. صبغ الشعر بالحناء للون الأحمر المقادير ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء المطحون.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من الكركديه المطحون.

ملعقة كبيرة من الشمندر المطحون.

استخدام قفازات بلاستيكية.

فرشاة الصبغة. طريقة التحضير نأتي ببوله صغيرة ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء المطحون ثم نضيف إليه ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ثم نضع عليهم ملعقة كبيرة من الكركدية ونخلطهم مع بعض جيدا.

نضيف عليه ملعقة كبيرة من الشمندر المطحون و تعجن الحناء حتي يصبح خليط الحناء جاهز للاستخدام.

نقسم الشعر إلى أجزاء صغيرة وارتدي القفازات البلاستيكية ونبدأ في توزيع خليط الحناء علي الشعر من الجذور حتى الأطراف.

نلف الشعر باستخدام فوطة مبللة ونتركه لمدة 6 ساعات ونبدأ في غسيل الشعر وإزالة الحناء. عمر شويل - جدة كوني متألقة واصبغي شعرك بمعلقة حنة للون جديد وثابت هتعملي احلي نيولوك بدون صرف - ثقفني

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