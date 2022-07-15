طريقة تحضير سكالوب بانيه الدجاج وسر اللون الذهبي والطعم الرائع، نقدم لكم اليوم واحدة من أكثر الأكلات السهلة التي يعشقها الكثير من الصغار والكبار وهي السكالوب بانيه، حيث نتناولها دائما في المطاعم ويتم تحضيرها بشكل وطعم مميزين ونبحث دائما عن طريقة لتحضيرها بنفس المزايا الرائعة، إليكم طريقة عمل سكالوب بانيه الدجاج بتتبيلة مميزة جداً وخطوات سهلة من مطبخك، مع نفس القوام والطعم والقرمشة الموجودة في المطاعم.

طريقة تحضير سكالوب بانيه الدجاج

المقادير المطلوبة للتحضير:

كيلو من الدجاج البانيه المغسول والمجفف بورق مطبخ.

3 بيضات صغيرة.

4 ملاعق كبيرة من الزبادي.

نصف كوب من الدقيق.

ملعقة متوسطة من البابريكا.

ملعقة كبيرة بصل بودره + ملعقة كبيرة ثوم بودرة.

ملعقة ونصف كبيرة من البصل المجروش المجفف (موجود عند العطار).

ربع ملعقة صغيرة بهارات سبعة أو بهارات مشكلة (إختياري).

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بقسماط مطحون ناعم.

زيت غزير لغرض القلي.

في البداية نضف البيض في وعاء مناسب مع تتبيله بالملح الفلفل الأسود البابريكا البصل البودرة والثوم البودرة، مع إضافة البصل المجروش المجفف والزبادي ثم نخلط المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضف البهارات السبعة و نضف الدقيق تدريجياً مع التقليب حتى نحصل على قوام متوسط أقرب إلى الثقيل، وبعد ذلك نضف قطع البانيه قطعة قطعة في هذا الخليط ونغمسها جيداً ثم نضعهم بعد ذلك في صينية أو وعاء، ثم نغطي الوعاء ونتركه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

بانيه الدجاج بطعم لذيذ

للتغليف الخارجي نحضر صينية ونضع البقسماط المطحون ثم نأخذ قطع البانيه ونغمسها في البقسماط بشكل جيد من الجهتين، بعد ذلك نضعهم في زيت غزير ساخن على نار متوسطة حتى تأخذ لون خفيف ثم نقلبهم على الجهة الأخرى، حتى تأخذ نفس اللون ثم نقلبهم مرة أخرى لتأخذ لون ذهبي وهكذا، ثم نخرجهم على ورق مطبخ أو شبكة تبريد ولافضل النتائج نقوم بنخل البقسماط في المنتصف حتى لا تتجمع بقايا منه فتحترق البانيه عند تحميرها، ويتم تقديمها مع اسباجتي أو أي نوع من أنواع المعكرونة المحببة لديكم والطعم لا يقاوم.