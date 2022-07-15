نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجاج بالفرن مع الكوسة بأسهل واسرع طريقة علي الغداء في المقال التالي

دجاج بالفرن مع الكوسة هي وصفة سريعه وصحيه لكل من يهتمون بصحتهم، حيث أنها تكون مفيدة جدا لمن يتبعون نظام غذائي سليم وفوق ذلك فأنها شهية للغاية، لأن الوصفات التي نقدمها ستكون مختلفه، وأيضا ستكون لذيذه وسهله التحضير والمكونات كالعادة، يمكنك متابعه المقال لكي تتمكني من صنع الوصفة لأسرتك. مكونات وصفة دجاج بالفرن مع الكوسة 1 كجم دجاج

1-2 كجم بطاطس

1 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 فصوص ثوم

1 قطعة كوسة

1 ملعقة كبيرة توابل البطاطس

ملح للتذوق. طريقة تحضير الوصفة أولاً، نقطع أفخاذ الدجاج إلى قطع ونضعها في كوب عميق. صب القليل من الملح فوق صلصة الصويا، لأن الصلصة مالحة بالفعل. لا يمكنك إضافة الملح مسألة ذوق.

أضف الثوم المهروس.

ثم أضف بعض المايونيز.

نحن نمزج كل شيء بدقة. نترك لينقع

في غضون ذلك ، دعنا نبدأ مع البطاطس. اغسل البطاطس ونظفها. نقطع إلى دوائر.

ثم أضف توابل البطاطس.

اذا كان هناك ملح في البهارات ، فلا نضع الملح. إذا لم يكن كذلك ، ملح. نحن نمزج.

ثم اغسل الكوسة ونظفها.

مقطعة إلى شرائح بسماكة 1 سم.

اقطع البذور إذا لزم الأمر. قطعت. ملح

بعد ذلك ، دهن صينية الخبز بالزيت النباتي.

ضع بعض البطاطس. ثم كوسة. وبقايا البطاطس .

ضعي الدجاج المخلل فوق البطاطس.

وأرسله إلى فرن محمّى على حرارة 180 درجة لمدة 50 دقيقة.

ثم نخرج ورقة خبز ونرش الطبق بالجبن المبشور

يرش الخضار في الأعلى

ونضعها في الفرن مرة أخرى لمدة 10 دقائق. الطبق جاهز! تقدم مع الكريمة الحامضة. دجاج مع كوسة في الفرن 700 جم بطاطس

300 جم كوسة

500 جم دجاج (يمكنك تناول أي أجزاء من الدجاج ، لدي أفخاذ دجاج).

2-3 ملاعق كبيرة كريمة حامضة .

3 فصوص ثوم

الملح والفلفل الأسود المطحون حسب الرغبة

1 ملعقة صغيرة إكليل الجبل الجاف

3 أغصان الشبت

زيت نباتي. خطوات التحضير يقطع الدجاج إلى أجزاء، ثم يغسل ويجفف.

ثم نضيف القشدة الحامضة والثوم المعصور من خلال العصارة والملح والفلفل وإكليل الجبل الجاف إلى قطع الدجاج ونمزجها وتغطى بغشاء ويبرد لعدة ساعات حتى يتشبع اللحم بالتتبيلة.

قشري البطاطس، واغسليها، وقطعيها إلى مكعبات كبيرة، والملح والفلفل، وضعيها في صورة مقاومة للحرارة، مدهونة بالزيت النباتي.

اغسلي الكوسه وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم وضعيها على البطاطس. إذا كانت الكوسة صغيرة ، فليس من الضروري إزالة القشرة.

ضعي الدجاج فوقها.

ثم يُغطى النموذج بالكوسا والبطاطس والدجاج بورق القصدير ويُرسل إلى الفرن المُسخن مسبقًا على 180 درجة لمدة 30 دقيقة.

ثم أخرج الطبق من الفرن، وصبي فوق الخضار مع العصير الذي تشكل في القالب أثناء عملية الخبز. اقلب الدجاج واخبز لمدة 30 دقيقة أخرى.

ثم أزل ورق الألمنيوم واطبخ الطبق حتى ينضج لمدة 15-20 دقيقة أخرى.

يجب أن يكون الدجاج ذهبي اللون والخضروات طرية ومطهية بالكامل.

نخرج الدجاج مع الكوسة والبطاطس من الفرن ونرش الأعشاب المفرومة

يقسم إلى أوعية التقديم ويقدم ساخناً. عمر شويل - جدة دجاج بالفرن مع الكوسة بأسهل واسرع طريقة علي الغداء

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