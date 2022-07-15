نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بخلطة لذيذة وبطعم يجنن ألذ أكلة أقتصادية هتعمليها في المقال التالي
تقبل الكثير من الناس خاصة الأطفال منهم على تناول البطاطس، حيث يعد البطاطس من الخضروات التي تقدم بالعديد من الأشكال المختلفة حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل البطاطس في صينية مع الفراخ أو البطاطس والبعض الآخر من الناس يقومون بعمل البطاطس على شكل قطع أو اصابع مقلية او مسلوقة وتناولها إما في ساندوتشات او أطباق مع الوجبات الشعبية الأخرى، حيث توجد لدينا طريقة مختلفة لتناول البطاطس بها وهي عمل البطاطس على شكل كفتة، حيث تعد كرات الكفتة البطاطس من أشهى أنواع المأكولات الصحية التي يمكننا تناولها بشكل مختلف، وتعتقد الكثير من السيدات ان تلك الطريقة صعبة التحضير ولكن هذه الطريقة سهلة وبسيطة التحضير ولا تتكلف مصاريف غالية الثمن، حيث توجد مكونات تلك الوصفة في كل وجبة ويمكننا تحضيرها لتناولها بطعم لذيذ، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل كفتة البطاطس ونقدم إليكي مكونات عمل تلك الوصفة لعملها بالطريقة الناجحة الصحيحة.
مكونات عمل وصفة كفتة البطاطس
- كيلو واحد من البطاطس.
- كمية من الماء لسلق البطاطس.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.
- ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.
- خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
- حبتان إثنان من البيض.
- كمية من الدقيق.
- كمية من البقسماط.
طريقة عمل وصفة كفتة البطاطس
- عليكي اولا بتحضير كمية البطاطس وقومي بتقشيرها جيدا وعليكي بغسلها جيدا بالماء حتى تتخلصين من المتعلقات بها نهائيا.
- بعد ذلك عليكي بتحضير حلة كبيرة وضعي بها كمية من الماء وضعيها على نار عالية الحرارة واتركي الماء حتى يغلي جيدا.
- بعد ذلك عليكي بوضع البطاطس في الحلة التي تحتوي على الماء المغلي وقومي بوضعه بعد تقطيعه إلى قطع متوسطة الحجم ثم قومي بترك البطاطس حتى ينضج.
- بعد نضج البطاطس جيدا قومي بإخراج البطاطس وقومي بهرسه جيدا حتى تتمكنين من الحصول على عجينة البطاطس.
- بعد ذلك احضري طبق صغير وضيفي به حبتان من البيض وقومي بخفقه وطبق آخر من الدقيق.
- بعد ذلك قومي بإضافة الملح والكمون وبهارات والكاري والكركم وقومي بتقليب بتلك المكونات جيدا.
- بعد ذلك عليكي بعمل كرات من البطاطس وقومي بوضعه في البيض والدقيق والبقسماط واحضري طاسة القلي وضعيها على النار وقومي بقلي كرات البطاطس وقومي بتركها في الزيت حتى تنضج.
- بعد نضج البطاطس جيدا قومي بتحضير طبق وضعي به كمية من مناديل المطبخ وقومي بتصفية كفتة البطاطس وقوني بتناولها بألذ طعم.
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