طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة بخلطة لذيذة وبطعم يجنن ألذ أكلة أقتصادية هتعمليها

تقبل الكثير من الناس خاصة الأطفال منهم على تناول البطاطس، حيث يعد البطاطس من الخضروات التي تقدم بالعديد من الأشكال المختلفة حيث يوجد البعض من الناس يقومون بعمل البطاطس في صينية مع الفراخ أو البطاطس والبعض الآخر من الناس يقومون بعمل البطاطس على شكل قطع أو اصابع مقلية او مسلوقة وتناولها إما في ساندوتشات او أطباق مع الوجبات الشعبية الأخرى، حيث توجد لدينا طريقة مختلفة لتناول البطاطس بها وهي عمل البطاطس على شكل كفتة، حيث تعد كرات الكفتة البطاطس من أشهى أنواع المأكولات الصحية التي يمكننا تناولها بشكل مختلف، وتعتقد الكثير من السيدات ان تلك الطريقة صعبة التحضير ولكن هذه الطريقة سهلة وبسيطة التحضير ولا تتكلف مصاريف غالية الثمن، حيث توجد مكونات تلك الوصفة في كل وجبة ويمكننا تحضيرها لتناولها بطعم لذيذ، وسوف نقدم إليكي سيدتي طريقة عمل كفتة البطاطس ونقدم إليكي مكونات عمل تلك الوصفة لعملها بالطريقة الناجحة الصحيحة.

مكونات عمل وصفة كفتة البطاطس

كيلو واحد من البطاطس.

كمية من الماء لسلق البطاطس.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من الكركم.

خمسة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

حبتان إثنان من البيض.

كمية من الدقيق.

كمية من البقسماط.

طريقة عمل وصفة كفتة البطاطس