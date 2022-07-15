طريقة تتبيله اللحم المشوي الناعم الطري في المنزل و تعرفي على سر التتبيله

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تتبيله اللحم المشوي الناعم الطري من الوجبات الشهية المميزة التي يعشقها الكبار والصغار والصغار وعادة ما يتم تناوله في المطاعم الفاخرة نظرا لطعمه الخفيف الشهي المميز ولكن تحرص ربات البيوت على شوي اللحوم في المنزل بالتتبيله الأصلية التي تجعل اللحوم مثل الجاهزة مما يسعد أفراد الأسرة كثيرا فالسر دائما يكون في تتبيله اللحمة المشوية و يقدم اللحم بأشكال مختلفه سواء أستيك أو كباب أو كفتة وغير ذلك اذا قررنا لكم اليوم أن نأتي لكم بطريقه عمل تتبيله اللحم المشوي. مكونات تتبيله اللحم المشوي بصل مفروم ناعم دون تصفيته.

ملح.

طماطم مفرومة.

فلفل اسود.

بهارات لحم.

رشه قرفة.

عصير ليمون. طريقة تتبيله اللحم المشوي نأتي بجميع المكونات السابقة مكونات التتبيله ونضعها في وعاء عميق ثم نقلبها مع بعضها جيدا حتى تختلط وتتجانس. وبعد نحضر اللحم ويفضل أن تكون مناسبة للشوي مثل لحم الريش أو لحم الفخده وذلك لسرعه نضجها على الفحم. وبعد نضع اللحم كما هو وبدون غسيل في التتبيله ونقلبه جيدا حتى يتشرب التتبيله. ثم نغطي الوعاء جيدا ونضعه في الثلاجة ليلة كاملة. وفي اليوم التالي بعد نقع اللحم في التتبيله نرص قطع اللحم على شواية الفحم أو الجريل مع مراعاة تقليبه من وقت إلى اخر حتى يتم النضج. كما يمكن أيضا رص قطع الفحم في صينية فرن مع دهنها بقليل من الزبدة الطرية وتغطي الصنية بورق الألمنيوم ثم تدخل الفرن الساخن حتى يتم النضج. ثم ننزع ورق الالمونيوم ونشعل الشوايا ويترك اللحم اسفل الشواية حتى يكتسب اللون الأحمر الجميل. ثم تقدم قطع اللحم المشوية الساخنة بجانب أطباق الرز بالخلطة أو الفته حسب ما يفضل. الفوائد الصحية لللحم المشوي تحتوي اللحوم المشوية على نسبة من الدهون اقل فبالتالي تحافظ على صحة ورشاقة الجسم وتحارب السمنة وتراكم الدهون كما يتناولها مرضى السمنة للتخلص من فترة الرجيم. كما تعد اللحوم المشوية من افضل اللحوم الخفيفة على المعدة لأنها خالية من الدهون التي تسبب التهابات والقرحة واضطرابات الجهاز الهضمي وأيضا سريعة الهضم. اللحوم المشوية مفيدة لكبار السن حيث أنها لا تحتوي على نسبة كبيرة من الكولسترول كما أنها تحمى من الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات. عندما نقوم بشوي اللحوم فأنها تحافظ على قيمة الغذائية وتحميها من فقدان العناصر الغذائية المهمة وبالتالي تعزز بصحة الجسم. عمر شويل - جدة طريقة تتبيله اللحم المشوي الناعم الطري في المنزل و تعرفي على سر التتبيله - ثقفني

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