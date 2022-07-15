نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة بخطوة للمبتدئين أسهل وانضف طريقة لتنظيف وحشو الممبار بدون تعب في المقال التالي

طريقة تنظيف و حشو الممبار، يعتبر الممبار هو من اكثر من الأكلات الشعبية التي يشتهر بها المصريين فتعتد ربة المنزل عند القيام على التنوع في عمل الأكلات الشعبية ومنها الممبار، و تجد ربة المنزل صعوبة في تنظيف الممبار لأنة يحتاج إلى مجهود كبير ووقت لتنظيفه، فتبحث كل ربة منزل عن طرق مختلفة لتنظيف الممبار حتى يسهل تنظيفه وحشوه بشكل سريع وسهل. الطريقة الأولي لتنظيف الممبار نقوم بقلب الممبار كل وحدة علي حدي على الجهة الآخر له ويتم تقطيعه إلى أجزاء صغيرة بعد ذلك نقوم بلف الممبار علي الأصابع لمحاولة تنظيفه بشكل جيد ونكحت باستخدام السكين حتى يتم تنظيفه بشكل نهائي.

يجب غسل الممبار تحت حنفية المياه حتي ننتهي بشكل نهائي من تنظيفه ثم نستخدم مقدار مناسب من الخل الأبيض حتي نقضي علي الزفارة نهائيا. الطريقة الثانية لتنظيف الممبار نقوم بقلب الممبار وذلك من خلال استخدام الأعواد الخشبية التي نستخدمها في عمل الشيش طاووك لأنها تجعلنا نتمكن من قلب الممبار والتحكم في عملية التنظيف.

كما يجب استخدام المياه الجارية لتنظيف الممبار ونقوم بإضافة مقدار من الخل الأبيض وقليل من ملح الطعام وقليل من الدقيق الأبيض حتى يتم تنظيفه بشكل نهائي يجب تركه لمدة ثلث ساعة في محلول الخل والدقيق. طريقة حشو الممبار المقادير كيلو واحد من أمعاء الأبقار أو الأغنام.

ثلاثة أكواب من الأرز الأبيض.

حبة واحدة من البصل المقشرة.

كوب واحد من البقدونس المفروم.

كوب واحد من حبات الحمص المسلوقة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

مقدار مناسب من اللحم المفروم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من البهار المشكل.

رشه صغيرة من الكمون.

رشه صغيرة من القرفة المطحونة.

رشه صغيرة من الكركم المطحون.

عدد اثنين من ورق الغار.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير نقوم بتنظيف الممبار بطريقة جيدة ونقوم بنزع الدهون التي توجد داخل الممبار وبعد ذلك نقوم بنقع الممبار في مقدار مناسب من الماء ثم نضيف إليها ملح طعام وحبة واحدة من الليمون ونتركها لمدة 60 دقيقة.

نغسل الأرز جيدا ويتم نقعه بالماء ونصفيه ونضيف عليه جميع البهارات ونضع عليه اللحم المفروم ونقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها حتى يتم امتزاجها.

نقوم بحشو الممبار كل واحد علي حدي بخلطة الأرز حتي يتم امتلائها ونحاول ربطها حتي لا تخرج ما بها من الخلطة.

نقوم بسلقها ثم تحميرها في قليل من الزيت وتكون جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة خطوة بخطوة للمبتدئين أسهل وانضف طريقة لتنظيف وحشو الممبار بدون تعب - ثقفني

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