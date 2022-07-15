طريقة عمل كيك الفانيليا للدايت بدون دهون

كيكة الفانيليا الهش الخفيف للدايت بدون دهون يعد من أشهي الحلويات يتم تخضيره أما بالفانيليا أو الشوكولاته اللذيذة أو الكريمة الغنية يعتبر الكيك من الحلويات الغربية الخفيفة الهشه نوع من الضيافة المميزة نقوم بتحضير أسهل أنواع الكيك وهو كيكة دون الحاجة لاضافات ملونات طعام أو نكهات اصطناعية لذا نقدم لكم طريقة هذا الكيك السهل والسريع في تحضيره.

مكونات كيكة الفانيليا للدايت

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

2 كوب زبادي.

كوب من السكر الأبيض.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة من الفانيليا.

ثلاث حبات بيض.

رشه ملح.

مكونات القطر:

كوب من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونه.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة تحضير كيك الفانيليا للدايت بدون دهون

الأشخاص الذين يتبعون الدايت يتخوفون من تناول الكيك لذلك نقدم لكم اليوم طريقة تحضير كيك خالي من الدهون لعدم زيادة الوزن.

في وعاء يخفق البيض مع الفانيليا جيدا بالمضرب الكهربائي ثم يضاف لهم السكر والزبادي..

يجهز الدقيق بنخله جيدا للتخلص من التكتلات حتى يتخلله الهواء ثم يضاف إليه رشه الملح والبيكنج بودر ونقلب المكونات مع بعضها جيدا.

ثم يضاف هذا الخليط إلى السائل السابق.

توضع المكونات السابقة وتخلط جيدا حتى تتجانس ثم نحضر صينية متوسطة الحجم مدهونة بمسح من الزيت ونسكب فيها مزيج الكيك.

نكون قومنا مسبقا بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 وندخل الكيكة الفرن لمدة نصف ساعة أو ساعة ألا ربع.

طريقة تحضير القطر الخاص بالكيكة

نحضر وعاء ونضع فيه السكر والماء وعصير الليمون ونقلب جيدا ثم يرفع فوق النار حتى الغليان. ثم نضيف الفانيليا وفي النهاية يرفع من على النار بعد عشر دقائق ليكون قوامه خفيف. بعد أن يبرد يصب على الكيك المقطع بعد التسوية ويقدم مع أي مشروب.

ما هي الفانيليا

يطلق اسم الفانيليا على مستخلص الفانيليا الذي يستخدم في أغراض عديدة أبزارها صناعة العطور بسبب رائحة الخلابة وأعداد بعض أطباق الطعام بسبب نكهته اللذيذة تنمو ثمار النبتة على شكل قرون وهذه القرون تحتوي بداخلها على البذور هذه القرون يتراوح طولها ما بين 5 إلى 22 سنتيمتر كلما ازداد حجم الثمار كلما ذادت جوده الفانيليا المستخلصة ولضمان جودة منتج الفانيليا يتم قطف قرون النبتة باليد في توقيت معين بعد أن تنضج الثمار وقبل أن تنشق كاشفة عن البذور في داخلها.