طريقة عمل بلح البحر في الفرن بالثوم الصوص الكريمي الذيذ (جربي الآن)

طريقة عمل بلح البحر في الفرن يصبح بلح البحر في صلصة الكريمة أحد أكثر الأطباق المفضلة للذواقة الذين يفضلون المأكولات البحرية. يمكن تناول بلح البحر المخبوز في الصلصة مع المشروبات الغازية، على سبيل المثال ، مع الكولا أو سبيريت، تعد بلح البحر في صلصة الثوم الكريمية مثالية لعشاء رومانسي على ضوء الشموع . حاول طهي بلح البحر بالصلصة مرة واحدة ، وسيصبح طبقك المميز في أي مناسبة.

طريقة عمل بلح البحر في الفرن

اذا كنت من محبي المأكولات البحرية أيضًا، فستحب هذه الوصفة الفرنسية الكلاسيكية.

400 جرام بلح البحر الطازج المجمد

1 بصل

4 فصوص ثوم

0.5 كريمه

50 جم جبن مبشور

30 جم زبدة

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ريحان طازج حسب الرغبة

الملح والفلفل حسب الذوق

مزيج من الأعشاب الإيطالية حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يقلى البصل المفروم في مقلاة بزيت الزيتون والزبدة حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً

أزل تجميد بلح البحر واشطفه وأزل الرطوبة الزائدة بمنشفة ورقية

يُضاف بلح البحر إلى البصل والملح والفلفل حسب الرغبة ويقلى لمدة 5 دقائق

انقل بلح البحر إلى طبق فرن.

يقطع الثوم والريحان

يُسكب الكريما في المقلاة حيث يُقلى بلح البحر ويُضاف الجبن المبشور والريحان المفروم والثوم. يُغلى المزيج ويُخفّف المزيج قليلاً لمدة دقيقتين تقريبًا ، حتى تذوب الجبنة تمامًا وتكثف الصلصة.

يُسكب بلح البحر مع الصلصة المُعدّة ويُوضع في فرن محمّى على حرارة 200 درجة لمدة 15 دقيقة.

وجبة خفيفة لذيذة جاهزة.

بلح البحر المجمد في صلصة الجبن والثوم

400 غرام بلح البحر المجمد

1 رأس بصل

100 غرام جبنة قاسية؛

50 غرام زبدة؛

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون (عباد الشمس).

200 جرام كريم 20 ٪ دهن.

2-3 فصوص من الثوم

الفلفل والملح والتوابل والأعشاب حسب الرغبة.

طريقة تحضير بلح البحر

تذويب بلح البحر. اشطفها جيدًا بالماء الجاري. اتركه في مصفاة لتصريف الماء.

الآن سنقوم بإعداد الصلصة لبلح البحر. للقيام بذلك قشر البصل، ثم تفرم ناعما.

في قدر أو مقلاة، صب 2-3 ملاعق كبيرة. ملاعق زيت زيتون دافئة. في غيابه يمكنك استخدام عباد الشمس. أضف الزبدة هنا، واترك كل شيء حتى يغلي.

نضع البصل المفروم في الزيت المغلي. تقلى حتى يبدأ اللون الذهبي في التكون.

في هذا الوقت، قطع الخضر ناعما. من الأفضل استخدام الشبت لأنه يتناسب مع الصلصة الكريمية.

قشر الثوم، وادفعه من خلال مكبس ، وأضفه إلى الأعشاب المفرومة.

عندما يقلى البصل، ثم أضيفي الكريمة إلى المقلاة. لتقليب جيدا. اترك الصلصة تغلي ، لكن لا تغلي ، لأن الكريمة ستتخثر.

أضيفي الخضار مع الثوم على الفور ، واخلطيهم بسرعة وأطفئوا النار

ضع بلح البحر في طبقة واحدة في طبق خبز أو مقلاة بدون مقبض.

يُسكب بلح البحر مع صلصة الثوم الكريمية.

ابشر الجبن على مبشرة متوسطة أو خشنة.

نرش الصلصة بالجبن المبشور.

اخر خطوات التحضير

سخني الفرن إلى 160-170 درجة. ضعي الصينية في الفرن واخبزيها حتى يصبح لون الجبن بنياً ذهبياً (20 دقيقة على الأقل). لا تفرط في الطهي ، لأن المأكولات البحرية تصبح قاسية بعد الطهي لفترة طويلة. من الأفضل تقديم بلح البحر في صلصة الثوم الكريمية مع قشرة الجبن على شكل، لأنك عند التحول إلى الطبق سوف تفسد مظهر الطبق يمكنك خبز بلح البحر في أواني مقسمة. استخدمي وصفتنا لبلح البحر في صلصة كريمية ، ستحبها بالتأكيد.