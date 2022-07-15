نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مناقيش زعتر بالجبن مقبلات شامية لذيذة في المقال التالي

مناقيش زعتر بالجبن مقبلات شامية لذيذة، تعتبر المناقيش من مقبلات اللذيذة فطائر محشوة جبن سهلة وسريعة، مناقيش زعتر هو المسمى الأصلي لها منذ أن ظهرت في المطبخ الشامي، واختلف الاسم من حينها في دولة على حدى، كما أن الزعتر من الأعشاب الصحية التي تحافظ على صحة الجسم خاصة صحة المعدة والجهاز الهضمي، وتناول المعجنات يكون ثقيل على المعدة وتناولها مع الزعتر يجعلها خفيفة وسهلة الهضم على المعدة، لذلك فتكون وجبة سهلة التحضير لا تسبب لكم المشاكل للهضم طريقة عمل مناقيش زعتر باللبن الزبادي نحتاج إلى عدد 3 كوب من دقيق مخبوزات. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر. ملعقة صغيرة من الملح. بيضة واحدة مخفوقة بحرارة المطبخ. نصف كوب من الحليب الرائب. كوب من الماء الدافئ العجن. ملعقة كبيرة من بيكنج بودر. عدد 2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. ملعقة صغيرة من السكر مكونات حشو مناقيش زعتر كوب من زعتر جاف. نصف كوب من زيت الزيتون. نصف كوب جبن عكاوي. نصف كوب جبن شيدر. ملعقة كبيرة من بذور السمسم. خطوات عمل مناقيش زعتر نحضر العجينة بوضع الخميرة مع السكر مع 2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ وتترك حتى تختمر الخميرة وتتفاعل مع السكر لمدة 10 دقائق، ويضاف إليها الدقيق المنخول مع زيت الزيتون مع ملح والبيضة المخفوق.

ويضاف عليهم الحليب الرائب مع بيكنج بودر المنخول، وتقلب مكونات جيدا وتترك حتى تختمر العجينة بعد تشكيلها.

لابد من أن تكون العجينة بملمس ناعم ومتماسك، ويفضل أن تترك العجينة لمدة 10 دقائق حتى تكون عجينة هشة طرية.

تترك العجينة لمدة 2 ساعة في مكان دافئ وتختمر ويتضاعف حجمها، وتحضر حشو مناقيش.

بوضع كل مكونات الحشو من الجبن والزعتر، وتحشو الحشوة في العجينة بعد تشكيلها إلى شكل دوائر متوسطة الحجم.

ثم ترص على صينية وتدخل فرن ساخن لمدة ربع ساعة حتى تنضج تماما، وتأخذ لون ذهبي من جوانب وتقدم ساخنة. عمر شويل - جدة طريقة عمل مناقيش زعتر بالجبن مقبلات شامية لذيذة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مناقيش زعتر بالجبن مقبلات شامية لذيذة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.