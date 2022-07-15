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طريقة فطائر الزعتر معجنات سريعة للكبار والصغار، لتحضير إفطار لذيذ يمكنك تناول المعجنات التي لا غنى عنها في كل منزل، ومن أشهر تلك عمل فطائر الجبن مع الإضافات التي تعطيها طعم لذيذ، وتلك هي الأشهر ما بين الفطائر، ونشأت فطائر الجبنة منذ المرة الأولى في الشام لكي تنتشر بسرعة بعد ذلك في المطابخ العربية ومنها إلى باقي مطابخ دول العالم، ثم أصبحت مؤخرا تعد في المحلات والمطاعم، وأصبحت من المأكولات الجاهزة ويقبل عليها الكثير مع إضافة لها الزعتر والزيتون وبهارات تجعل لها رائحة مميزة وطعم لا يقاوم من البهارات الصحية التي تتماشى مع المعجنات.
طريقة فطائر الجبن والبهارات الشامية
- نحتاج إلى عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجاهزة.
- ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.
- رشة من الملح صغيرة.
- كوب من الماء الدافئ العجن والتخمير.
- 1/3 كوب من الزيت النباتي.
- لتحضير الحشو 100 جرام من جبن موتزاريلا.
- 100 جرام من جبن عكاوي.
- نصف كوب من زعتر المجفف.
- ملعقة كبيرة من بذر كتان المطحون.
خطوات تحضير فطائر الجبن بالزعتر
- نضع الخميرة مع عدد 2 ملعقة كبيرة من الماء الدافئ مع ملعقة من السكر داخل وعاء وتخلط مكونات مع بعضها بالتقليب جيدا وتترك حتى تختمر.
- ثم في وعاء آخر جاف يضاف عليها الدقيق مع رشه الملح، وعندما تختمر العجينة توضع عليها باقي الماء الدافئ العجن، وضعي عليه القليل من الزيت حتى نحصل على عجين متماسك مع العجن لمدة دقائق.
- ثم تترك العجينة جانبا حتى تختمر وتغطى بقطعة من القماش وتترك تلك العجينة حتى يتضاعف حجمها، وفي تلك الأثناء يتم تحضير الحشو.
- نضع في وعاء آخر نظيف مكونات الحشو بوضع جبن بكل أنواعه، مع بذر الكتان مع الزعتر المجفف حتى تتداخل البهارات مع الجبن.
- وعندما تختمر العجينة تفرد وتقطع إلى شكل دوائر بحجم متوسط، وتفرد كل دائرة على حدى وتفرد العجينة على القليل من الدقيق بجسم صلب.
- في منتصف يوضع خليط الجبن والزعتر بداخل كل قطعة، وتغلق على شكل قارب أو كما ترغبين.
- ثم يشغل الفرن على حرارة عالية وعندما يسخن ادخلي المعجنات إلى الفرن وتترك حتى تنضج، وفي نهاية تقدم وهي ساخنة.
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