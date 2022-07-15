طريقة فطائر الزعتر معجنات سريعة للكبار والصغار، لتحضير إفطار لذيذ يمكنك تناول المعجنات التي لا غنى عنها في كل منزل، ومن أشهر تلك عمل فطائر الجبن مع الإضافات التي تعطيها طعم لذيذ، وتلك هي الأشهر ما بين الفطائر، ونشأت فطائر الجبنة منذ المرة الأولى في الشام لكي تنتشر بسرعة بعد ذلك في المطابخ العربية ومنها إلى باقي مطابخ دول العالم، ثم أصبحت مؤخرا تعد في المحلات والمطاعم، وأصبحت من المأكولات الجاهزة ويقبل عليها الكثير مع إضافة لها الزعتر والزيتون وبهارات تجعل لها رائحة مميزة وطعم لا يقاوم من البهارات الصحية التي تتماشى مع المعجنات.

طريقة فطائر الجبن والبهارات الشامية

نحتاج إلى عدد 3 كوب من الدقيق الأبيض. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجاهزة. ملعقة صغيرة من السكر الأبيض. رشة من الملح صغيرة. كوب من الماء الدافئ العجن والتخمير. 1/3 كوب من الزيت النباتي. لتحضير الحشو 100 جرام من جبن موتزاريلا. 100 جرام من جبن عكاوي. نصف كوب من زعتر المجفف. ملعقة كبيرة من بذر كتان المطحون.

خطوات تحضير فطائر الجبن بالزعتر