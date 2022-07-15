نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة تبييض الاسنان من الاصفرار والجير نهائيا من المنزل في 3 دقائق فقط و النتيجة مذهلة في المقال التالي
تبييض الأسنان من المشكلات التي يعانى منها عدد كبير جدًا من الأشخاص من مختلف الفئات العمرية الكبير والصغير وهذا لأن اصفرار الأسنان لها الكثير من الأسباب منها أسباب وراثية و الأكثر من شرب المشروب الساخنة والكافيين والشاي وتناول الحلويات والأطعمة، ومن أهم الأسباب التي تتسبب في التسوس وتراكم الجير والترسبات والاصفرار على اللثة والأسنان هو عدم غسل الأسنان بالفرشاة بعد تناول الاطعمة فهذا يؤدي إلى تراكم الجير مما يتسبب في أضرار كثيرة، ولذلك يبحث الجميع دائما عن خلطة ووصفة لتبييض الأسنان من المنزل دون الحاجة إلى الذهاب إلى العيادات الطبية لعمل الليزر وجلسات التنظيف وسنقدم لكم وصفة فعالة ومجربة ومضمونة جدا خلال 3 أيام ستحصلين على اسنان مثل اللؤلؤ.
مكونات خلطة تبييض الاسنان
سنقدم لكم مكونات خلطة إزالة الاصفرار والجير نهائيا من على الأسنان بشكل نهائي، المكونات هي:
- 2 ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان أو نسكافية.
- ملعقة كبيرة معجون الأسنان.
- نصف ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
طريقة تحضير خلطة تبييض الاسنان
- أولا نأتي بوعاء فارغ ونقوم بوضع 2 ملعقة كبيرة من القهوة سريعة الذوبان ويمكن النسكافية او القهوة التركية.
- ثم نضيف عليها معجون الأسنان المتوفر لديك يمكن استخدام أي نوع.
- نقلب هذه المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا ويختلط مع بعضهم جيدًا.
- بعد ذلك نضيف ملعقة من زيت الزيتون ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.
- ثم نضع العسل الأبيض لابد من خلط وتقليب المكونات مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا.
- يمكنك حفظ هذا الخليط في علبة محكمة الغلق ونحتفظ بها لحين الاستخدام.
خطوات استخدام خلطة تبييض الاسنان
- في البداية نبدأ بتحضير الخلطة لاستخدامها في تنظيف الأسنان.
- بعد ذلك نقوم بغسل الأسنان بالماء لكى نقوم بإزالة بقايا الطعام العالقة في الأسنان.
- لا تقوم باستخدام المعجون مع استخدام هذا الخليط لان الخليط فعال جداً ولن تحتاجي معجون أسنان.
- ثم نقوم بوضع الفرشاة في خليط التبييض.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع الخليط على الأسنان بالفرشاة من الداخل والخارج.
- ثم نغسل الأسنان بالماء الجاري من اول استخدام ستشعرين بالنتيجة وستصبح أسنانك أبيض.
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