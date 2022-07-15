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المقادير وطريقه تحضير كيكة الليمون مع الماربل كيك في المنزل حيث يعد أطباق الكيك من اشهي والذ أطباق الحلويات التي تقدم في العديد من المناسبات وتختلف طرق التحضير للكيك حسب كل منزل حيث يمكن استخدام الشوكولاته أو المربي مع أنواع عديده من الفواكه حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل كيكه الليمون كوب كبير من الدقيق.

كوب من النشا.

نصف كوب من الزيت.

4 حبه من البيض.

ملعقه كبيره من عصير الليمون.

بشر الليمون.

رشه صغيره من الملح.

كوب متوسط الحجم من الحليب.

بيكنج بودر وفانيليا.

كريمة سائلة.

2 ملعقه كبيره من الكريم البودر.

ربع كوب من السكر.

كوب كبير من الماء.

جبن كريمي. طريقه تحضير كيكه الليمون نبدأ بتحضير وعاء كبير ثم نضيف كل من البيض والسكر ونقلبهم جيدا لمده خمس دقائق تقريبا ثم نضيف الحليب والزيت ثم نضيف الدقيق مع النشا ورشه من الملح والبيكنج بودر والفانيليا ونقلب الخليط جيدا.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالقليل من الزيت ثم نضيف الخليط ثم نضعها في الفرن بعد تسخين الفرن لولا علي درجه حراره 160 درجه وتترك لمده نصف ساعه تقريبا.

ترفع الصينية من الفرن ونضيف الحليب ثم نحضر الكريمة بوضع الكريمة السائلة في أناء مع الكريمة البودر والسكر والجبن ونخلطهم جيدا ثم توضع في الثلاجة ثم توضع علي الكيك ونضع الصينية في الثلاجة.

نحضر صلصة الليمون بوضع حله علي النار ثم نضيف الماء مع عصير الليمون وبشر الليمون والسكر وتترك حتي الغليان ثم ترفع وتترك حتي تبرد.

نضيف صوص الليمون علي الكيك وتوضع في ألثلاجة لمده ساعه تقريبا ثمر ترفع من الثلاجة وتقطع وتقدم. مقادير عمل الماربل كيك كوب ونصف كبير من الدقيق.

200 غرام من الزبدة.

كوب متوسط الحجم من السكر.

نصف كوب من الحليب.

3 حبه من البيض.

ملعقه صغيره من الفانيليا.

ملعقه من بيكنج بودر.

2 ملعقه كبيره من الكاكاو. طريقه تحضير الماربل كيك نبدأ بتحضير وعاء كبير ثم نضع كل من الدقيق مع البيكنج بودر والفانيليا ونقلب ثم نحضر وعاء اخر ونضيف السكر مع الزبدة ونخلطهم جيدا.

نضيف البيض ونقلب ثم نضيف الدقيق مع الحليب بالتدريج مع التقليب جيدا حتي يصبح القوام ناعم ويذوب الدقيق.

نضيف الكاكاو علي العجين ثم نضع العجين في صينيه مدهونه بالزبدة مع رشه من الكاكاو علي الوجه.

نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 180 درجه ولمده نصف ساعه أو وربعان دقيقه حتي يتم الطهي جيدا. عمر شويل - جدة المقادير وطريقه تحضير كيكة الليمون مع الماربل كيك في المنزل

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