نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وصفة لتطويل الرموش وتكثيفها بسرعة في البيت بمكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع وصفة لتطويل الرموش يبحث عنها كل الفتيات التي تهتم بجمالها، حيث تعتبر الرموش الطويلة والسميكة علامة على الجمال والصحة، ولكن في عصرنا هناك الكثير من منتجات التجميل الصناعية، والتي من أهمها الرموش الصناعية، ولكن قد يكون من الصعب الحفاظ عليها دون عناية خاصة، كما يفضل الكثير من النساء الظهور بشكل رموش كثيفة وطويلة بشكل طبيعي، وفي كل الأوقات بدون الحاجة لشراء رموش جاهزة وتركيبها في المناسبات، ومن هنا نقدم لهم أهم الطرق الطبيعية لإطالة وتقوية الرموش وبعض النصائح المهمة في هذا التقرير.

تطويل الرموش بالفازلين في يوم واحد

لا يوجد فتاة لا تتمنى أن تتمتع برموش طويلة، فهي من علامات جمالها، وتبرز جمال العينين، لذا فيما يلي نستعرض طريقة لإطالة رموشك بشكل طبيعي باستخدام العناية بها، وإضافة الفازلين طريقة مفيدة لتطويل الرموش فهو أسرع طرق تطويل الرموش في البيت.

ينظف الغبار وبقايا مستحضرات التجميل اليومية من الرموش لفتح مسام الجلد والشعيرات الدموية للرموش، وتنشيط الدورة الدموية فيها، وبالتالي تحسين توصيل المغذيات إلى بصيلات الرموش، للقيام بذلك، قم ببساطة بغمس فرشاة ماسكارا نظيفة في الفازلين وقم بتنظيف الشعر من البصيلات مرتين في اليوم.

زيت الخروع لتطويل الرموش

في الواقع، يُستخدم زيت الخروع في عدد من التركيبات الطبيعية التي تعالج بصيلات الشعر ككل، ولأنه يعمل كمحفز للبصيلات، فهو أحد الطرق الطبيعية المتعددة في تكثيف الحواجب والرموش بسرعة.

ضعي زيت الخروع على الرموش باستخدام كرة قطنية أو فرشاة ماسكارا نظيفة، ضعيها كل ليلة بعد تنظيف الرموش، واغسليها في الصباح لتجنب دخول الزيت إلى العينين والحصول على الرموش.

فوائد الألوفيرا للرموش والحواجب

تستخدم الألوفيرا والمواد الهلامية المستخلصة من الصبار على نطاق واسع في مستحضرات التجميل، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة للبشرة أو الشعر، مما يساعد على تطويل الرموش وتكثيفها بسرعة.

كل ما عليك فعله هو تحضير بعض الجل وخلاصة الصبار، ثم استخدامها لتمشيط رموشك قبل النوم، وغسلها في الصباح، ومشاهدة النتائج بعد بضعة أشهر، من المهم تنظيف بقايا الصبار من الجفون جيدًا قبل وضع المكياج على وجهك، حتى لا يلتصق الجل بالأوساخ المتراكمة أثناء النهار على الجفون.

تطويل الرموش بزيت الزيتون

ما يجعل زيت الزيتون مختلفًا هو أنه يعزز صبغة الشعيرات، مما يجعلها فعالة في الحفاظ على رموشك أغمق لمزيد من الجمال، بالإضافة إلى أن زيت الزيتون غني بالمركبات التي قد تساعد في إطالة رموشك.

اغمسي أعواد الأذن أو كرات القطن في زيت الزيتون الدافئ، وضعيها على الرموش العلوية والسفلية، واتركي الزيت لمدة 5-10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.