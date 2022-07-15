نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلص من الكرش المزعج نهائيًا واحصل على جسم مثالي باتباع تلك النصائح بعناية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاشك أن دهون البطن المعروفة باسم الكرش مزعجة للغاية لكل من النساء والرجال، وقد تكون قد حاولت التخلص من تلك الدهون المزعجة عدة مرات وفشلت، لكن باتباع تلك النصائح والمثابرة عليها سوف تتخلص من الكرش نهائيًا.

خطوات التخلص من الكرش نهائيًا

حتى تتخلص من الكرش وتحصل على حجسم صحي، يجب أن تتبع جميع تلك النصائح بشكل متزامن، وهي في الواقع عبارة عن تغيير في نمط الحياة

تناول المزيد من الأطعمة التي تحرق الدهون

من بين أفضل الأطعمة التي تحرق الدهون الخضروات الورقية والخضروات الأخرى مثل الخضروات الصليبية وأيضًا مصادر البروتين المرتفعة مثل اللحوم والأسماك، والدهون الصحية مثل زيت الزيتون أو المكسرات.

وركز دائمًا على تناول الأطعمة المليئة بالمغذيات، الخضروات الطازجة، لأنها لن تساعدك في التخلص من الكرش فحسب، بل ستمنح جسمك أيضًا العناصر الغذائية الحيوية التي يحتاجها لتعمل بشكل صحيح.

أيضًا سيؤدي تناول الغذاء الصحي إلى تناول المزيد من نظام غذائي غني بالألياف، وهو مفيد للتحكم في الشهية والهضم وصحة القلب وأيضًا يمنع السمنة.

ومن أفضل أنواع الألياف القابلة للذوبان الشوفان والشعير والبازلاء والجزر والفول والتفاح والحمضيات والسيلليوم.

تجنب السكر تمامًا

قد تكون تلك هي أهم خطوة للتخلص من الكرش، تجنب السكر المضاف عند محاولة إنقاص الوزن، بما في ذلك المصادر المخفية للسكر مثل منتجات الألبان المحلاة أو العصائر أو الوجبات الخفيفة المعبأة المصنوعة من الحبوب.

الصوم

للتحسين جهود فقدان الدهون يجب أن تدرب جسمك بالصيام المتقطع ، والذي من الأفضل التعامل معه على أنه تغيير في نمط الحياة وأنماط الأكل، وليس نظامًا غذائيًا.

فأنت لا تحتاج إلى حساب السعرات الحرارية أو قياس الجرام، فقط الفترة الطويلة التي تمتنع فيها عن تناول الطعام مع التركيز بشكل خاص على تناول الدهون والبروتينات الصحية في الإفطار سوف يحسن التمثيل الغذائي لديك، ويساعدك على التخلص من الدهون الزائدة.

ركز على أداء التمارين المتقطعة عالية الكثافة

ثبت أن التدريب المتقطع عالي الكثافة HIIT طريقة ممتازة لحرق الدهون في فترة زمنية قصيرة، وقد وجدت مراجعة منهجية واحدة أن التدريب عالي الكثافة المتقطع أدى إلى انخفاض أكبر بنسبة 28٪ في إجمالي كتلة الدهون المطلقة مقارنةً بالتدريب المستمر متوسط ​​الكثافة.

قلل التوتر

لا يعتبر الإجهاد المزمن الذي يتم التعرض له على مدى فترة طويلة من الوقت خطيرًا على الصحة فحسب، حيث أنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والاضطرابات العقلية وأمراض المناعة الذاتية على سبيل المثال لا الحصر، ولكنه مرتبط بزيادة الدهون وعادات الأكل السيئة.