طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل بمقادير مظبوطة بخطوات بسيطة وسهلة جدًا وناجحة

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طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل من أكثر أنواع الكيك المغذي والشهي واللذيذة هذا النوع من الكيك فهي لعشاق الكريم كراميل والحلويات الباردة، كما تسمي هذه الوصفة كيكة قدرة قادر وهذا لأنها تتكون من 3 طبقات من الكراميل والكريمة والكيك ولكل من الطبقات مكونات تحضير، فإذا كنت تبحثين عن حلوى سريعة و طعمة ومغذية إذا هي كيكة الكريم كراميل وسنقدم لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة.
مقادير كيكة الكريم كراميل
تبحث الأمهات دائما على وصفات وحلويات تكون باردة وسريعة ومعذية لتقديمها لأفراد أسرتها في فصل الصيف تساعد على الانتعاش، ويعد كيكة الكريم من أحلى وأطعم أنواع الكيك والطرق لعمل الكريم كراميل كما أنها مغذية جدًا لأن مكونانه الأساسي هو الحليب والبيض وهما يزيدوا من قيمة الكيك الغذائية وسنقدم لكم المكونات التي تلزمنا وهي:
مقادير الكيك
- 2 بيضة.
- نصف كوب من الحليب.
- كوب من الدقيق.
- نصف كوب من السكر.
- باكيت من الفانيليا.
- 3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام.
- نصف كوب من الزيت.
- 2 ملعقة نشا.
- باكيت بيكنج بودر.
الطبقة الثانية الكريم
- 2 كوب من الحليب.
- 4 حبات من البيض.
- 2 باكيت فانيليا.
- نصف كوب سكر.
مقادير الكراميل
- كوب إلا ربع من السكر الأبيض.
- 5 معالق من الماء.
طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل
- في البداية نقوم بتسخين الفرن قبل وضع القالب بداخله.
- بعد ذلك نبدأ في تحضير الكراميل نضع طاسة على النار ونضيف السكر والماء ونتركهم على نار متوسطة حتى يذوب السكر ويأخذ اللون الذهبي البني.
- نرفع الكراميل من على النار ونقوم بسكبه في قاع قالب الكيك ونتركه حتى يبرد.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الكريمة نضع الحليب في وعاء كبير ثم نضع البيض والفانيليا والسكر.
- نأتي بالمضرب الكهربائي أو اليدوي ونقوم بضرب الكريمة جيدًا لمدة 10 دقائق على الأقل حتى يتكون رغوة في الحليب ويتغير لون الخليط ويختفي أثر البيض.
- ثم نسكب الكريمة عاث الكراميل بعد أن يبرد ونسكب ببطئ لكي لا يمتزجا مع بعضهم.
- بعد ذلك نحضر الكيك نأتي بوعاء ونضع البيضة والفانيليا والسكر والزيت ونقوم بالمضرب الكهربائي بضربهم جيداً حتى يختفي أثر البيضة ويتغير لونها.
- نسكب الحليب على الخليط ونضربه معهم.
- بعد ذلك نقوم بنخل الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر ونقوم بتقليبهم معا.
- بشكل تدريجي نقوم بإضافة المكونات الجافة على الخليط مع التقليب حتى يختفي أثر الدقيق تماماً.
- بعد ذلك نقوم بسكب خليط الكيك على الكريمة والكريم ببطئ لكي لا يمتزجا.
- نأتي بصينية فرن كبيرة ونقوم بوضع القالب بداخلها ونملئ نصف الصينية بالماء الساخن، تصل الماء الى نصف القالب.
- نضع القالب في الفرن على درجة حرارة 180 درجة على الشبكة لمدة 45 دقيقة.
- نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتى تهدأ ثم ندخلها الثلاجة حتى تبرد تماماً لمدة 4 ساعات على الأقل.
- بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونقوم بوضع القالب في حمام ساخن من الماء لكي تخرج بسهولة من القالب.
- نقلب الكيك في طبق التقديم وتقطع وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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