طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل بمقادير مظبوطة بخطوات بسيطة وسهلة جدًا وناجحة

طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل من أكثر أنواع الكيك المغذي والشهي واللذيذة هذا النوع من الكيك فهي لعشاق الكريم كراميل والحلويات الباردة، كما تسمي هذه الوصفة كيكة قدرة قادر وهذا لأنها تتكون من 3 طبقات من الكراميل والكريمة والكيك ولكل من الطبقات مكونات تحضير، فإذا كنت تبحثين عن حلوى سريعة و طعمة ومغذية إذا هي كيكة الكريم كراميل وسنقدم لكم طريقة تحضيرها خطوة بخطوة.

مقادير كيكة الكريم كراميل

تبحث الأمهات دائما على وصفات وحلويات تكون باردة وسريعة ومعذية لتقديمها لأفراد أسرتها في فصل الصيف تساعد على الانتعاش، ويعد كيكة الكريم من أحلى وأطعم أنواع الكيك والطرق لعمل الكريم كراميل كما أنها مغذية جدًا لأن مكونانه الأساسي هو الحليب والبيض وهما يزيدوا من قيمة الكيك الغذائية وسنقدم لكم المكونات التي تلزمنا وهي:

مقادير الكيك

2 بيضة.

نصف كوب من الحليب.

كوب من الدقيق.

نصف كوب من السكر.

باكيت من الفانيليا.

3 معالق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف كوب من الزيت.

2 ملعقة نشا.

باكيت بيكنج بودر.

الطبقة الثانية الكريم

2 كوب من الحليب.

4 حبات من البيض.

2 باكيت فانيليا.

نصف كوب سكر.

مقادير الكراميل

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

5 معالق من الماء.

طريقة تحضير كيكة الكريم كراميل