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طريقه تحضير الدجاج بالبرتقال والمشمش والمكونات المطلوبة للتحضير حيث تعد طريقه بسيطه وسهله ومفضله للعديد من الأشخاص وتقدم أطباق الدجاج بالبرتقال والمشمش بجانب أنواع عديده من المقبلات مثل كرات البطاطس بالجبن أو أطباق السلطة المختلفة حسب الرغبة. المكونات المطلوبة لعمل الدجاج بالبرتقال صدور دجاج مقطعه.

كوب من الدقيق.

ربع كوب من الزيت.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

عصير ليمون.

عصير برتقال.

ملعقه كبيره من قشر البرتقال.

رشه من الملح حسب الرغبة.

كوب من الماء.

ربع كوب من الخل.

صويا صوص ملعقه كبيره.

2 ملعقه كبيره من السكر.

نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل المفروم.

نصف ملعقه صغيره من الثوم المفروم.

3 ملاعق كبيره من النشا. طريقه تحضير الدجاج بالبرتقال نبدأ بوضع حله علي النار ثم نضيف كل من الماء مع عصير الليمون والبرتقال والخل والصويا صوص ونقلب علي نار هادئه.

ثم نضيف السكر والثوم مع الزنجبيل المفروم وقشر البرتقال ونقلب ويترك حتي الغليان علي نار هادئه ثم يرفع ويترك جانبا حتي يبرد.

نحضر قطع الدجاج ونضعها في نصف الكميه من الخليط السابق ونضعها في الثلاجة لمده لا تقل عن ثلاثة ساعات.

نحضر طبق كبير ثم نضيف كل من الدقيق مع الفلفل الأسود والملح ونخلطهم جيدا.

نحضر صدور الدجاج من الثلاجة ونضعها في الدقيق ثم نضعها في الزيت علي النار ونقلب حتي يتم الطهي جيدا ثم ترفع وتوضع في طبق وتغطي بورق القصدير جيدا.

نضيف النصف المتبقي من الخليط المحضر مسبقا في حله علي النار ثم نقوم بخلط النشا مع 2 ملعقه كبيره من الماء في وعاء اخر ونضعه علي الخليط ونقلب.

نضيف صدور الدجاج إلي الخليط ونقلب وتترك علي نار هادئه لمده لا تقل عن خمس دقائق ثم ترفع وتقدم. مكونات تحضير الدجاج بالمشمش صدور دجاج مقطعه.

كوب كبير من المشمش المجفف.

نصف لتر من الماء تقريبا.

بصله كبيره الحجم مفرومه.

2 ملعقه كبيره من الزبدة.

عود من القرفة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

ربع كوب من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة سمسم.

ربع ملعقه صغيره من الكركم والزعفران.

نصف ملعقه صغيره من الزنجبيل.

كزبرة طازجة. طريقه تحضير الدجاج بالمشمش نبدأ بوضع حله علي النار ثم نضع الزبدة مع البصل ونقلب ثم نضيف رشه من الملح والفلفل الأسود والزنجبيل والزعفران والكركم والقرفة ونقلب حتي يتغير لون البصل.

نضيف صدور الدجاج ونقلب لمده عشر دقائق تقريبا ثم نضيف الكزبره مع الماء ونقلب ويترك علي النار حتي الغليان.

ترفع صدور الدجاج وتوضع في أناء وتترك جانبا ثم نضيف المشمش والعسل ونقلب لمده لا تقل عن عشر دقائق تقريبا.

نضيف صدور الدجاج مره اخري ونقلب علي نار هادئه حتي يتم الطهي جيدا. عمر شويل - جدة طريقه تحضير الدجاج بالبرتقال والمشمش والمكونات المطلوبة للتحضير

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