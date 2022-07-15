نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة الخلاط السريع بخطوات سهلة وبسيطة هشة وطرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيكة الخلاط السريع تعد من أنواع الحلويات اللذيذة التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص من الكبار والصغار، فهى من الحلويات الهشة الخفيفة التي يمكنك تناولها مع كوب من اللبن الدافئ أو الشاي؛ فهى تحتوي على قيمة غذائية عالية لما تحتويه من مكونات، والكثير من السيدات يرغبن في معرفة طريقة سهلة لعمل كيكة الخلاط في المنزل بسهولة حتى توفرها لأفراد أسرتها، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة وبسيطة لعمل كيكة الخلاط.

كيكة الخلاط السريع

من خلال المكونات التالية يمكنك عمل كيكة الخلاط بكل سهولة؛ حيث أن مكوناتها متوفرة في كل منزل، وتتمثل هذه المكونات من التالي:

كوب كبير من اللبن الحليب السائل.

مقدار كوب ونصف من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

كوب كبير من السكر الأبيض.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل كيكة الخلاط السريعة بكل بساطة، وهذا لأن مكونات هذه الوصفة بسيطة وليست مكلفة ولا تستهلك وقت ولا مجهود أثناء عملها في المنزل، وتتمثل هذه الخطوات من الآتي:

نقوم بتحضير الخلاط ونضع به كلا من اللبن الحليب والبيض والفانيليا والسكر والزبدة، ويتم خلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.

يتم إحضار وعاء عميق ونضع به كلا من الدقيق والبيكنج بودر.

نضع الخليط السائل على الدقيق ويتم خفقهم جيدا لمدة خمسة دقائق.

نحضر صينية ويتم دهانها بالسمن ورشة من الدقيق حتى لا تلتصق الكيكة.

ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة، وذلك حتى يتم نضجها ونحصل على اللون الذهبي.

نتركها تبرد ثم تقطع وتقدم في طبق التقديم مع كوب من اللبن الدافئ.

أسهل طريقة لعمل الكيكة

كيكة الخلاط من أسهل أنواع الكيك حيث يتم إعدادها بأسهل وأسرع طريقة وبأقل الكميات وهذه الطريقة التي قدمنها لكم هى الطريقة الصحيحة لعملها في المنزل، كما يمكنك إضافة نكهات مختلفة لها مثل البرتقال الفراولة وكيك الشيكولاتة، وذلك من خلال الكاكاو الخام كما يمكنك تزيين الكيك بصوص الشيكولاتة.