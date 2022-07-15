طريقة ماسك القهوة والنشا للوجه.. يخلصك من الكلف و التجاعيد ويقضي على الحبوب وينقي المسام من السموم والشوائب

وصفات ماسك العناية والتفتيح للبشرة، تبحث الكثير من النساء والفتيات عن أفضل وأهم الوصفات التي تساعد في حل مشاكل البشرة، مثل تفتيح البشرة أو للتخلص من البقع والحبوب أو شد البشرة وعلاج التجاعيد، كل ذلك وأكثر مما قد تتعرض له البشرة ويصعب التخلص منه، لذلك جئنا لكم اليوم وصفة سحرية وهو استخدام القهوة مع النشا، والتي تساعد في حل مشاكل البشرة ومنحها الكثير من الفوائد، تابعو معنا هذا المقال للتعرف على طريقة الاستخدام.

كوب واحد من هذه المشروبات السحرية تدمر الدهون وتزيل الكرش مهما كانت الدهون عنيدة

ماسك القهوة والنشا للبشرة

هذا الماسك من أفضل الأنواع الطبيعية التي يحقق أفضل نتائج عند تطبيقه على البشرة خاصتًا إذا تم المداومة على ذلك فهو يعمل على تفتيح البشرة وتهدئتها، ويسا فيشد الجلد وعلاج مشكلة التجاعيد كما أنه له دور فعال في امتصاص الدهون الزائدة من الوجه وهذا يؤدي إلى التخلص من الحبوب والبثور السوداء، وطريقة الاستخدام كالتالي:

المكونات

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة من النشا.

ملعقة واحدة من الزبادي الطبيعي.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير والتطبيق