نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة ماسك القهوة والنشا للوجه.. يخلصك من الكلف و التجاعيد ويقضي على الحبوب وينقي المسام من السموم والشوائب في المقال التالي
وصفات ماسك العناية والتفتيح للبشرة، تبحث الكثير من النساء والفتيات عن أفضل وأهم الوصفات التي تساعد في حل مشاكل البشرة، مثل تفتيح البشرة أو للتخلص من البقع والحبوب أو شد البشرة وعلاج التجاعيد، كل ذلك وأكثر مما قد تتعرض له البشرة ويصعب التخلص منه، لذلك جئنا لكم اليوم وصفة سحرية وهو استخدام القهوة مع النشا، والتي تساعد في حل مشاكل البشرة ومنحها الكثير من الفوائد، تابعو معنا هذا المقال للتعرف على طريقة الاستخدام.
كوب واحد من هذه المشروبات السحرية تدمر الدهون وتزيل الكرش مهما كانت الدهون عنيدة
ماسك القهوة والنشا للبشرة
هذا الماسك من أفضل الأنواع الطبيعية التي يحقق أفضل نتائج عند تطبيقه على البشرة خاصتًا إذا تم المداومة على ذلك فهو يعمل على تفتيح البشرة وتهدئتها، ويسا فيشد الجلد وعلاج مشكلة التجاعيد كما أنه له دور فعال في امتصاص الدهون الزائدة من الوجه وهذا يؤدي إلى التخلص من الحبوب والبثور السوداء، وطريقة الاستخدام كالتالي:
المكونات
- ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملعقة واحدة من الزبادي الطبيعي.
- ملعقة من ماء الورد.
- ملعقة صغيرة من عسل النحل.
طريقة التحضير والتطبيق
- اخلطي القهوة مع النشا وقلبي جيدًا، ثم أضيفي إليهم الزبادي ثم ماء الورد والعسل، بعد ذلك يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى تتجانس بشكل قوي.
- اتركي الماسك جانبًا، ثم قومي بغسل وجهك جيدًا حتى يكون نظيف خالي من أي شوائب أو غبار وأتربة.
- وزعي الماسك على الوجه بالكامل بشكل جيد.
- اتركي الماسك على الوجه لمدة لا تقل عن النصف ساعة، وذلك حتى يجف تمامًا على البشرة.
- اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر والغسول جيدًا.
- كما أنه لابد من مراعاة تكرار استخدام الماسك مرتين أو أكثر خلال الأسبوع الواحد، وذلك حتى يحقق النتيجة المطلوبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة ماسك القهوة والنشا للوجه.. يخلصك من الكلف و التجاعيد ويقضي على الحبوب وينقي المسام من السموم والشوائب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.