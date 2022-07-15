كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه وأثار الشيخوخة نهائيا

تعد التجاعيد واحدة من أكثر المشكلات التي تواجه النساء خاصة مع التقدم في السن ونقص إنتاج بروتين الكولاجين الذي يعمل على شد البشرة وملء الخطوط البيضاء وإزالة التجاعيد ولهذا تلجأ الكثيرات منهن إلى طرق مختلفة لإزالتها واستعادة نضارة وحيوية البشرة من جديدة وأشهر وسائل التخلص منها هي التركيبات الصيدلانية ومستحضرات العناية بالبشرة إلا أن الكثير منها قد يضر البشرة ويسبب لها العديد من المشاكل بدلاً من إصلاحها، ولكن لا تقلقي فإن الحل الفعال يكمن في الوصفات المنزلية التي تعتمد على مكونات طبيعية 100% لا تؤثر على البشرة وتعمل على إزالة التجاعيد بشكل سريع وفعال.

مكونات كريم كولاجين للبشرة لإزالة تجاعيد الوجه

بإمكانك الآن إعداد وصفات العناية بالبشرة في البيت باستخدام مكونات طبيعية بأسعار في متناول اليد، تعرفي الآن على وصفة اللبان الدكر لشد البشرة وإزالة التجاعيد.

ملعقة كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة من بودرة اللبان الدكر.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير

احضري وعاء عميق واخلطي فيه ماء الورد مع بودرة اللبان الدكر وقلبي جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعضها.

اتركي الخليط السابق لمدة ليلة كاملة ثم أضيفي إليه الدقيق واستمري في التقليب، ثم ارفعي الخليط على نار متوسطة وقلبيه باستمرار حتى تتكون عجينة شبه متماسكة القوام.

افردي العجينة على وجهك واتركيه لمدة ساعة ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر وبعد ذلك ادهني وجهك بأحد أنواع كريمات الترطيب الموثوقة تجبناً لحدوث التهابات في الجلد.

الخيار وصفار البيض لإزالة تجاعيد البشرة

واحدة من أشهر الوصفات المنزلية التي تُستخدم ڪ كريم كولاجين للبشرة وإزالة تجاعيد الوجه وقد حققت نتائج ايجابية مع العديد من النساء اللاتي استخدمنها وفيما يلي نضع بين أيديكم مكوناتها وخطوات تحضيرها في البيت.

ثمرة خيار.

ملعقتين كبيرتين من بياض البيض.

طريقة التحضير