أقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر في البيت بوصفات طبيعية

أقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر وهو أحد أكثر الأشياء التي تبحث عنها النساء والفتيات بشكل عام، وخاصة في ظل وجود أنواع عديدة من الكرياتين سواء الطبيعي أو الكيميائي، ولكن استخدام الكيراتين الكيميائي الذي يتم استخدامه في مراكز التجميل المختلفة، وأنه بالفعل سوف يساعد على فرد الشعر ولكن للأسف لوقت مؤقت، وبالتالي سوف ينتج عنه العديد من الأضرار التي تلحق بالشعر فضلًا عن تكلفته المادية العالية التي جعلت أغلب النساء والفتيات تبحث عن أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، وهو ما سوف نتعرف عليه معكم متابعينا الكرام في السطور الآتية.

مكونات اقوى كيراتين لفرد وتنعيم الشعر

يعد الكيراتين الأقوى في فرد الشعر وتنعيمه هو كيراتين الخميرة، وهذا النوع من الكيراتين الطبيعي يمكن إعداده في المنزل بمكونات بسيطة وتكلفة محدودة، وجاءت تلك المكونات الخاصة بكيراتين الخميرة كما يلي:

واحد ملعقة من الخميرة.

كذلك واحد ملعقة من النشا.

أيضًا ملعقة واحدة من السكر.

سوف نحتاج إلى حوالي ربع كوب من الحليب.

طريقة عمل كيراتين الخميرة لفرد وتنعيم الشعر

تعتبر طريقة استخدام الخميرة لفرد الشعر أقوى كيراتين طبيعي، بالإضافة إلى سهولة إعداده واستخدامه التي جاءت كالآتي: