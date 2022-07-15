نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للحصول على بياض كالثلج اعملي خلطة العروس الرهيبة بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد خلطة العروس الرهيبة من الخلطات القوية التي تعمل على تفتيح البشرة والجسم والحصول على بشرة كبياض الثلج، كما تبحث الكثير من الفتيات والسيدات عن طرق طبيعية لتفتيح البشرة دون استخدام أي مواد كيميائية تؤدي إلى تلف البشرة، وتتكون هذه الخلطة من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة وهي النشا والجليسوليد وبعض الزيوت ويعرف عن النشا بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على التخلص من الجلد الميت وإزالة البقع الداكنة وتفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة العروس الرهيبة لتفتيح فوري بفترة قصيرة.

مكونات عمل خلطة العروس الرهيبة

تتكون خلطة العروس الرهيبة للتبييض من مكونات بسيطة وسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نصف كوب من النشا.

ماء ورد.

علبة من الجليسوليد الأحمر.

نصف كوب من الحنة البيضاء.

٣ حبات من الليمون المعصور.

نصف كوب من دقيق الأرز.

قطعة من الصابون المغربي.

نصف كوب من زيت السمسم.

مقدار نصف علبة من الفيكس.

نصف كوب من زيت جنين القمح.

مقدار نصف كوب من زيت اللوز المر.

نصف كوب من زيت الجليسرين.

ملعقة صغيرة من الكركم.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير خلطة بياض الثلج للعروس لنتيجة مضمونة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء صغير من البلاستيك ونقوم ببشر قطعة الصابون، ثم نقوم بإضافة ماء الورد مع التقليب بشكل جيد ونتركها حتى يذوب. بعد ذلك نقوم بإضافة الجليسوليد والنشا مع التقليب ثم نضيف الليمون والحناء ونستمر بالتقليب حتى تمتزج المكونات. ثم نقوم بإضافة الزيوت بشكل تدريجي مع التقليب بشكل جيد حتى تمتزج المكونات بشكل كامل. بعد ذلك نضعها في زجاجة وندخلها الثلاجة لحين استخدامها.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لتطبيق هذه الخلطة على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نقوم بوضع الخليط على الجسم قبل الاستحمام بثلاث ساعات تقريبا مع تدليك الجسم بحركات دائرية. بعد ذلك نقوم بالاستحمام باستخدام الماء الدافئ، ثم نقوم بتجفيف الجسم وترطيبه بماء الورد مع تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع للحصول على نتيجة رائعة. فهذه الخلطة تعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج لكل عروس مقبلة على الزواج.

أهم فوائد كريم جليسوليد للبشرة

هناك عدة فوائد لكريم جليسوليد على البشرة حيث يعمل على تفتيح البشرة بشكل فوري هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

تعمل على تفتيح البشرة بشكل ملحوظ خلال فترة قصيرة. تزيل خلايا الجلد الميتة وتستخدم كمقشر للبشرة. تعمل على ترطيب البشرة بشكل دائم. يقضي على التجاعيد والخطوط البيضاء الرفيعة.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-