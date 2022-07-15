أفضل طريقة لعمل عمل الخيار المخلل في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة

الخيار المخلل من المخللات الشهية واللذيذة التي يتم الإقبال عليها بشكل مستمر، كما أن الأمهات يرغبون في التعرف على طريقة تحضيره من المنزل، هذا بجانب أن الخيار المخلل من بين الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها على السفرة بجوار العديد من الأكلات اللذيذة، هذا بجانب أنه يعتبر طبق أساسي ومحوري بجانب الأكلات الأخرى كما قلنا، حيث إنه يكون فاتح للشهية يجعلك تتناول المزيد من الطعام، ها بالإضافة إلى أن طريقة إعداده بسيطة للغاية وليست مكلفة على الإطلاق، ويتم تحضيره بكل سهولة بوقتٍ قصير، وتسعى جميع الامهات إلى تحضيره في المنزل كالمحلات تماماً، لهذا سنتعرف على طريقة تحضيره، كما أنه لا بد أن تعلمين أنه لكي ينجح الخيار المخلل ينبغي أن تقومي بإخراج كمية الهواء من البرلمان حتى لا يتلف بسرعة.

الخيار المخلل

سيدات عدة يرغبون في التعرف على طريقة تحضير الخيار المخلل، والمكونات التي تقوم بإعطائه النكهة الطبيعية المميزة كالذي يتم بيعه بمحلات المخلل، حيث أن تلك المكونات تكون متمثلة في كلاً مما يلي:

١,٥ كيلو من الخيار ذو الحجم المتوسط.

ملح “ملعقة ونصف”.

ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض المطحون.

٣ ورقات من ورق اللورا.

برطمان مغلق جيداً.

طريقة تحضير الخيار المخلل