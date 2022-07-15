نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة لعمل عمل الخيار المخلل في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في المقال التالي
الخيار المخلل من المخللات الشهية واللذيذة التي يتم الإقبال عليها بشكل مستمر، كما أن الأمهات يرغبون في التعرف على طريقة تحضيره من المنزل، هذا بجانب أن الخيار المخلل من بين الأطباق الجانبية التي يتم تقديمها على السفرة بجوار العديد من الأكلات اللذيذة، هذا بجانب أنه يعتبر طبق أساسي ومحوري بجانب الأكلات الأخرى كما قلنا، حيث إنه يكون فاتح للشهية يجعلك تتناول المزيد من الطعام، ها بالإضافة إلى أن طريقة إعداده بسيطة للغاية وليست مكلفة على الإطلاق، ويتم تحضيره بكل سهولة بوقتٍ قصير، وتسعى جميع الامهات إلى تحضيره في المنزل كالمحلات تماماً، لهذا سنتعرف على طريقة تحضيره، كما أنه لا بد أن تعلمين أنه لكي ينجح الخيار المخلل ينبغي أن تقومي بإخراج كمية الهواء من البرلمان حتى لا يتلف بسرعة.
الخيار المخلل
سيدات عدة يرغبون في التعرف على طريقة تحضير الخيار المخلل، والمكونات التي تقوم بإعطائه النكهة الطبيعية المميزة كالذي يتم بيعه بمحلات المخلل، حيث أن تلك المكونات تكون متمثلة في كلاً مما يلي:
- ١,٥ كيلو من الخيار ذو الحجم المتوسط.
- ملح “ملعقة ونصف”.
- ملعقتان صغيرتان من السكر الأبيض المطحون.
- ٣ ورقات من ورق اللورا.
- برطمان مغلق جيداً.
طريقة تحضير الخيار المخلل
- في البداية قومي بانتقاء الخيار السليم ولا بد أن يكون طازج ويخلو من الشقوق والبثور.
- قومي بغسل الخيار بشكل جيد، وبعد ذلك قومي بتقطيعه شرائح.
- بعد ذلك قومي بإحضار برطمان حجمه كبير لتضعي به كمية الخيار.
- بعدها قومي برص شرائح الخيار بالبرطمان مع توخي الحذر من عدم ترك مسافات بين جميع الشرائح.
- قومي بإحضار وعاء آخر وضعي به السكر وكذلك الملح والقليل من الماء، وتابعي التقليب بشكل جيد إلى أن يتم إذابتها بشكل جيد.
- بعد ذلك قومي بوضع الخليط على شرائح الخيار، وتغطية الخيار بالماء.
- قومي بعدها بغلق البرطمان المخلل وضعيه بمكان جيد التهوية، ومن ثم اتركيه مغلق حتى 10 أيام.
- في النهاية قومي بإخراج مخلل الخيار المقرمش الشهي من الثلاجة، ومن ثم قومي بتقديمه على السفرة بجوار الطعام كالمحلات.
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