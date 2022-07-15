نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية في المقال التالي
الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية هذا ما نتحدث عنه من خلال مقالنا اليوم، حيث أن الباذنجان المخلل من أشهر أطباق المقبلات التي لا يخلو من وجودها أي منزل، ولكن الكثير من السيدات لا يتقن عمله في المنزل، ولذلك الكثير يقبل على شرائه من المحلات المخصصة لبيع المخللات، والبعض منهم يرغبن معرفة طريقة عمله في المنزل وأسرار التتبيلة التي يحتوي عليه الباذنجان، وهذا ما نتعرف عليه اليوم في هذا المقال.
الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية
من خلال المكونات التالية يمكنك عمل الباذنجان المخلل بكل سهولة ويسر وبمكونات بسيطة تضاف على الباذنجان، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- نصف كيلو من الباذنجان العروس.
- خل أبيض بمقدار نصف كوب منه.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الثوم المفروم.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح.
- نصف كوب من عصير الليمون.
- 2 ملعقة كبيرة من الملح الناعم.
- ثلاث قرون فلفل أخضر حار.
- ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية يتم تحضير الباذنجان المخلل بتتبيلة المطاعم السرية، والطريقة هى كالتالي:
- يتم غسل الباذنجان جيدا ثم يتم إزالة الرأس بالكامل، ونقوم بعمل شق في الباذنجان بالطول.
- نحضر مقلاة واسعة ونضع بها كمية غزيرة من الزيت، ونضع بها الباذنجان مع التقليب جيدا حتى يتم تحميره من جميع الجهات.
- نخرج الباذنجان من الزيت بعد أن يصفى ونتركه على ورق المطبخ حتى يبرد و يتخلص من الزيت الزائد.
- نحضر بعد ذلك الكبة الكهربائية ونضع بها كلا من الفلفل والثوم والخل الأبيض والملح والكزبرة الجافة، ثم يتم تشغيل الكبة حتى يتم الفرم جيدا.
- نقوم بحشو الباذنجان من الداخل حتى ننتهي من الكمية كلها وباقي التتبيلة، ونضعها على الباذنجان من الخارج حتى يعطي مذاق شهي.
- بعد ذلك نضع الباذنجان في علبة محكمة الغلق ونحتفظ به في الثلاجة لحين الحاجة إليه.
فوائد الباذنجان للجسم
يحتوي الباذنجان على كثير من الفوائد، ومنها الآتي:
- يعتبر الباذنجان مضاد للالتهابات.
- كما يساعد الجسم على امتصاص الحديد.
- يعمل على تنظيم ضغط الدم.
- بالإضافة إلى ذلك يساعد على إنقاص الوزن.
- يعمل على حماية الحمض النووي.
- تعزيز صحة القلب والشرايين.
- مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومضاد للأكسدة.
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