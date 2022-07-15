7 طرق لاخفاء انتفاخات العين من غير كونسيلر

كتير من البنات بتعاني من مشكلة انتفاخات العين ، وفي الغالب بيعتمدوا على استخدام الكونسيلر لاخفاءه ، لكن النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 7 طرق لاخفاء انتفاخات العين من غير اي مكياج ، بمكونات بسيطة من المطبخ.
طرق لاخفاء انتفاخات العين:
1- البطاطس النيه:
البطاطس من المكونات اللي ممكن تساعدك على التخلص من انتفاخ العيون ، كل اللي هتعمليه قطعي البطاطس شرايح وحطيها في التلاجة تسقع ، وبعدين حطيها على عيونك لمدة 10 دقايق تقريبا ، انزيم الكاتيكوليز الموجود في البطاطس هيقلل من احتباس الماية حوالين عينيكي.
2- اللبن البارد:
اللبن كمان من المكونات اللي هتساعد على التخلص من انتفاخ العيون ، كل اللي هتعمليه اغمسي كرات قطن في اللبن البارد لحد ما القطن يمتص اللبن كويس ، وحطيها على عينك لمدة 20 – 30 دقيقة ، بمجرد ما تخلصي ، شوفي عينيكي في المرايه هتلاحظي ان الانتفاخات قلت جدا بشكل فوري من اول استخدام.
3- زيت فيتامين E:
الزيت واحد من المكونات المفيدة في العناية بالبشرة وبشكل خاص مع مشكلة العيون المنتفخة ، هاتي طبق صغير فيه ماية متلجة وضيفي له كام نقطة من زيت فيتامين E اغمسي قطعتين قطن في الخليط ده ، وبمجرد ما القطنة تمتصه ، حطيها على عينيكي لمدة 20 دقيقة.
4- الخيار:
الخيار من المكونات المعروف انها مفيدة للهالات السودا والانتفاخات ، كل اللي هتحتاجيه شريحتين من الخيار يكونوا ساقعين وحطيهم على عينيكي لمدة 20 دقيقة ، بسبب خصائص الخيار المضادة للالتهابات ، هيخلصك بسرعة من انتفاخات العين بشكل فعال.
5- اكياس الشاي:
انقعي كيسين من الشاي في ماية دافية ، وبعدين طلعيهم وسيبيهم يبردوا شوية ، وبعدها حطيها على عينيكي ، خلال دقايق اكياس الشاي هتبدأ تشتغل على عينيكي بشكل فعال.
6- معلقة ساقعة:
هاتي معلقتين اغمسيهم في ماية باردة لمدة كام دقيقة ، بعدها حطي المعالق الباردة على عينيكي لمدة 30 – 60 ثانية ، ولاحظي هتلاقي ان اي التهاب او الم بيختفي.
7- كريم العين:
لو عايزة اختيار تاني غير المكونات الطبيعية ، ممكن تعتمدي على كريم العين ، ممكن تستخدمي كريم Balea للانتفاخات والهالات السودا, بيوديرما Sensibio Eye, كريم لاروش بوزيه Hydraphase intense eye, سيرافي Eye repair cream, لوريال Revitalift, كريم فيشي.
8- غيري اسلوب حياتك:
مافيش شك ان الاهتمام بالجسم من جوه هيخلصك من مشكلة انتفاخات العين ، ابدأي كلي اطعمة صحية, نامي كويس ، دخلي في وجباتك اطعمة غنية بالبوتاسيوم زي الخضروات الورقية الخضرا, الفاصوليا, الموز ، كمان حاولي تتجنبي الملح الكتير في الاكل لانه ممكن يسبب انتفاخات واكياس تحت العين لانه بيحبس الماية ، وكملي النظام الغذائي بنوم عدد ساعات كفاية ، 7 – 8 ساعات يوميا ، واشربي كمية كبيرة من الماية يوميا ، كل اللي عليكي تعمليه امشي على الخطوات دي ، وهتلاحظي اختفاء الانتفاخات من تحت عينيكي.
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