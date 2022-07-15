أصابع العجوة بالسمسم هشة وللذيذة وتذوب بالفم أحلى من الجاهزة

أصابع العجوة بالسمسم ، من أجمل المخبوزات الناعمة التي يقبل على تناولها الصغار والكبار، وتعرف بطعمها الطيب ورائحتها الجميلة التي تجذب الكثير من الناس إليها، ومكوناتها سهلة وبسيطة تجعل الكثير من ربات البيوت القيام بتحضيرها بدل من شرائها من الخارج بأسعار غالية الثمن، وهى تقدم بجانب كوب من الشاي أو القهوة الساخنة حتى تعطي لهم طعم مميز ورائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل أصابع العجوة بالسمسم بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل.

مكونات عمل أصابع العجوة بالسمسم

تتكون من بعض المكونات البسيطة سوف نعرضها عليكم اليوم وهى كما يلي:-

كوب من الزبدة الطرية.

كوب من السكر الناعم.

ربع كوب من الزيت.

رشة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بيضة واحدة.

ربع كوب من ماء الزهر.

4 أكواب ونصف من الدقيق الفاخر.

نصف كليو من العجوة الجاهزة.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

كوب من السمسم.

2 حبة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير أصابع العجوة بالسمسم بكل سهولة وهى كما يلي:-

نحضر وعاء كبير ونضع به السكر، والزيت، والفانيليا، والزبدة، والبيض ونخفق جيداً حتى نحصل على خليط هش فاتح اللون مثل الكريمة. ثم نقوم بإضافة الدقيق ونعجن بواسطة اليد حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة سهلة التشكيل. نحضر طبق ونضع به العجوة، وملعقة الزيت، والقرفة ونعجنهم مع بعض حتى تصبح العجوة طرية وناعمة. نقوم بتشكيل العجوة إلى أصابع طويلة الحجم ونتركها جانباً، ثم نقوم بتقطيع العجين إلي كرات متوسطة الحجم. نقوم بفرد كرات العجين على شكل مستطيل، ثم نقوم بوضع أصابع العجوة على طرف العجينة بعد فردها جيداً. ثم نقوم بلف العجين على شكل رول طويل الحجم ونغلقه جيداً من الأطراف. ثم نقوم بإحضار سكنية حادة ونقوم بتقطيع العجين إلي أصابع صغيرة الحجم.

طريقة تغليف أصابع العجوة بالسمسم

سوف نتعرف على أسهل طريقة لتغليف الأصابع بالسمسم وهى كالتالي:-