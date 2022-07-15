عشان لو جالك ضيف متحتاريش.. اسرع طريقه لتسوية اللحوم والكوارع في 3 دقائق مهما كان نوعها وسر لونها الوردي باسرار وتكات المطاعم والشيفات بدون حلة ضغط

عشان لو جالك ضيف متحتاريش.. اسرع طريقه لتسوية اللحوم ، تسوية اللحوم والكوارع بسرعة من ضمن ما تحلم به ربة المنزل بسبب احتياج تلك الوجبات بالذات لمتابعة لوقت طويل لكي تنتهي وتنضج تمامًا خاصة حين وجود أطفال، لأنهم لا يمكنهم مضع أي شيء فيه شد، كما أن الكوارع بشكل خاص محببة جدًا للنفس، ويقبل عليها كثير من الناس، لذًا يجب عليك أن تتابعي موضوعنا لتتمكني من إنضاج اللحوم في أسرع وقت ممكن دون انتظار ولا متابعة مطولة.

عشان لو جالك ضيف متحتاريش.. اسرع طريقه لتسوية اللحوم

ان كنت تحاولين تجهيز عزومة فالأمر أصعب مما سبق، فأهل منزلك سيصبرون بينما الضيوف وقتهم محدود، لذًا بادري باستخدام التالي:

أحضري اللحم أو الأكارع نظيفة ومجزأة لقطع بحجم مناسب.

التوابل (فلفل، حبهان، لورا).

سكر.

ماء.

وعاء عميق بغطاء.

الطريقة:

باشري بوضع اللحم والكوارع في الماء، ثم ضعيها على الموقد مع المتابعة,

ابدأي بنزع الريم بمجرد غليانها، أو بعده بحوالي 5 دقائق فقط.

ضعي التوابل التي ترغبينها، ويمكن الزيادة على التوابل المذكورة بما تناسب معك.

غطي الإناء، ودعي اللحم يغلي حوالي 10 دقائق إلى ربع ساعة.

أعيدي فتح الغطاء، وضعي ملعقة من السكر، على ألا تكون كبيرة.

هذا هو المكون المقصود في مقالنا ويمكنك استخدامة ف أي وقت.

طريقة جديدة لتسوية اللحم والكوارع

يمكنك اتباع الطريقة السابقة للطعام المسلوق، بينما لو كنت تريدها محمرة فاتبع ما يلي:

نظفي الكوارع، وقطعيها، ثم جهزي حلة عميقة أو طاسة قابلة للتغطيةن على أن تكون عميقة.

ضعي بعض السمن في الحلة، ثم ضعي فيها اللحم والكوارع قلبي لبعض الوقت.

استمري في المتابعة حتى تصفر اللحوم، ومن هناك نعلم أنها قد تم تشويحها.

ضعي بعض الماء الساخن، وغطيها حتى تنضجن ولا تنسي إضافة التوابل والسكر في البدايات.

كيف يمكن تسريع نضج اللحوم والكوارع؟

تسوية اللحوم والكوارع بسرعة لا تحتاج لأسرار كبرى، لأن الأمر سهل، كل ما عليك اتباع التالي: