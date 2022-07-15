اقوى خلطة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمة وتكثيفة بسرعة الصاروخ والنتيجة جبارة من اول اسبوع لن تصدقى طول شعرك سبحان الله

اقوى خلطة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمة ، أجدد وصفة هندية لتطويل الشعر تمنحك الجمال، حيث يدل المظهر العام لشعر الفتيات بالهند إلى وجود وصفة هندية لتطويل الشعر ناجحة وفعالة، حيث أن الهنود يمتلكون أفضل شعر، وأطوله، وتتميز السيدات هناك بجمال شعرهن، فكيف تتمكنَّ من الحفاظ على هذا الجمال واللمعان؟ بالتأكيد بتنفيذ طريقة عمل خلطة الزيوت الهندية ، وهي ما سنتعرف عليه من خلال موضوعنا

اقوى خلطة هندية رهيبة لتطويل الشعر وتنعيمة

تعاني فتيات كثر من مشاكل الشعر، التي يؤدي أبسطها لإعاقة نموه، فتمر السنوات وتلاحظ الفتاة أن شعرها لم يزد سنتيمتر واحد! فماذا يمكنها فعله حيال ذلك؟

وصفة الشيكاكاي لإطالة الشعر

الشيكاكاي من الأعشاب االهندية التي تستخدمها السيدات لتجميل وتطويل الشعر، حيث:

تستخدم العشبة بعد تجفيفها وطحنها ومزجها بالماء بتطبيقها على الشعر لمدة 35 دقيقة ثم غسله.

أو مزجها بالماء وعشبة عنب الثعلب، وتؤخذ بعد إذابة الطحينين بالماء وتوزع على فروة الرأس.

يتم الانتظار بعدها فقط 30 دقيقة، على أن يُغسل الشعر بعناية بعدها.

إطالة الشعر بالأشواجندا الهندية

هذه العشبة لها نتائج مذهلة في تطويل الشعر، كما يمكنك استخدامها بطريقتين، وهما:

اطحني العشبة، ثم خذي منها 3 ملاعق متوسطة و3 ملاعق أخرى من عشبة الأملا.

وتعجن بالماء، على أن يطبق هذا الماسك على فروة الرأس والشعر ويُنتظر فقط 30 دقيقة ثم يتم شطف الرأس بعناية.

الطريقة الأخرى تحتاج لنبتة البراهمي، حيث يُسحقان، ويؤخذ منهما قدر مماثل مع بعضهما، ويتم العجن باللبن.

وبعدها يتم أخذ بعض العجينة لتدليك وفرط فروة الرأس بها، ويتم الانتظار فقط 30 دقيقة، ثم يتم تنظيف الشعر.

خلطة أوراق الكاري لتطويل الشعر

وهي من أهم الوصفات الهندية المساعدة على إطالة شعرك وتجميله، ويتم تنفيذها كما يلي:

جهزي بصلة.

بعض أوراق الكاري.

مقدار مماثل للكاري من أوراق البرنجراج.

4 فصوص ثوم كبيرة.

حلبة منقوعة.

الطريقة: