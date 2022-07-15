كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين

ظهرت استخدامات كثيرة لنشا الذرة، حيث يستخدم في أغراض تجميلية للسيدة، من خلال مساهمته بشكل فعال في فرد الشعر بنسبة كبيرة وتطويله وتنعيمه، بما يمنح المرأة مزيداً من الأنوثة والجاذبية، لذلك يعمل النشا ككيراتين طبيعي للشعر، بما لا يضطر السيدة أو الفتاة إلى اللجوء إلى الذهاب إلى صالونات التجميل والكوافيرات بهدف فرد شعرهن باستخدام منتجات الكيراتين والبروتين، حيث تعد تلك النوعية من الكريمات من العوامل المدمرة للشعر نظراً لاحتوائها أغلبيتها على مواد كيميائية ضارة ببصيلة الشعر، وإليك الوصفات والطرق الخاصة بفرد الشعر بخلط النشا مع بعض العناصر الطبيعية الأخرى، للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، مع ضرورة المواظبة على تلك الوصفات بشكل دوري للحصول على شعر مفرود في أقل فترة زمنية ممكنة.

كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن

المكونات

3 ملاعق كبيرة من النشا.

كوب من حليب جوز الهند.

4 ملاعق من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات السابقة معاً في إناء واحد كبير الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.

ضعي الخليط الناتج في إناء على نار متوسطة، مع التقليب المستمر، إلى أن يصبح قوام الخليط مركز.

ارفعي الخليط الناتج من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد قليلاً.

قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.

قومي بتغطية شعرك باستخدام قبعة الاستحمام.

اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة.

اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.

كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع حتى تحصلي على شعر مفرود وناعم في أقل وقت ممكن.

وصفة النشا والجيلاتين لفرد الشعر الخشن

ملعقتان كبيرتان من النشا.

ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.

طريقة التحضير