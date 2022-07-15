نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين في المقال التالي
ظهرت استخدامات كثيرة لنشا الذرة، حيث يستخدم في أغراض تجميلية للسيدة، من خلال مساهمته بشكل فعال في فرد الشعر بنسبة كبيرة وتطويله وتنعيمه، بما يمنح المرأة مزيداً من الأنوثة والجاذبية، لذلك يعمل النشا ككيراتين طبيعي للشعر، بما لا يضطر السيدة أو الفتاة إلى اللجوء إلى الذهاب إلى صالونات التجميل والكوافيرات بهدف فرد شعرهن باستخدام منتجات الكيراتين والبروتين، حيث تعد تلك النوعية من الكريمات من العوامل المدمرة للشعر نظراً لاحتوائها أغلبيتها على مواد كيميائية ضارة ببصيلة الشعر، وإليك الوصفات والطرق الخاصة بفرد الشعر بخلط النشا مع بعض العناصر الطبيعية الأخرى، للحصول على أفضل نتيجة ممكنة، مع ضرورة المواظبة على تلك الوصفات بشكل دوري للحصول على شعر مفرود في أقل فترة زمنية ممكنة.
كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن
المكونات
- 3 ملاعق كبيرة من النشا.
- كوب من حليب جوز الهند.
- 4 ملاعق من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة التحضير
- قومي بخلط المكونات السابقة معاً في إناء واحد كبير الحجم، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- ضعي الخليط الناتج في إناء على نار متوسطة، مع التقليب المستمر، إلى أن يصبح قوام الخليط مركز.
- ارفعي الخليط الناتج من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد قليلاً.
- قومي بتقسيم شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك على شعرك بدءاً من الجذور حتى الأطراف.
- قومي بتغطية شعرك باستخدام قبعة الاستحمام.
- اتركي الماسك على شعرك لمدة ساعة كاملة.
- اغسلي شعرك بعدها بالماء الفاتر والشامبو المناسب لنوع شعرك.
- كرري تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع حتى تحصلي على شعر مفرود وناعم في أقل وقت ممكن.
وصفة النشا والجيلاتين لفرد الشعر الخشن
- ملعقتان كبيرتان من النشا.
- ملعقتان كبيرتان من الجيلاتين.
- ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز.
طريقة التحضير
- قومي بإذابة الجيلاتين في وعاء في حمام مائي، حتى يصبح قوامه سائلاً إلى حد كبير.
- قومي بخلط الجيلاتين مع النشا وزيت اللوز، وامزجيهم جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام.
- افردي الماسك على شعرك، واتركيه ساعة كاملة.
- اشطفي شعرك بالماء الفاتر، مع مراعاة عدم استخدامك للشامبو لمدة أسبوع كامل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن وتنعيمه هيحول شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.