اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم وإزالة التجاعيد والجلد الميت من أول استعمال

يبحث جميع العرائس عن وصفات سريعة تساعد على تفتيح لون بشرة الجسم وتوحيد لونها، والتخلص من جميع الأماكن الداكنة بالجسم مثل الأماكن الحساسة واليدين والقدمين والكوعين، حيث تفضل العرائس الظهور أمام أزواجهن بشكل جمالي مميز، ويفضلن أن لا يستخدمن كريمات التفتيح الضارة بالبشرة، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تساعد على تقشير خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت، ونمو خلايا جديدة بيضاء اللون وجذابة، لذا سوف نوضح لكم وصفات طبيعية سحرية تساعد على تبيض الجسم خلال وقت قصير.

اقوي مكون طبيعي لتبيض الوجه والجسم

كل الفتيات يفضلن الإهتمام ببشرتهن، ولكن العرائس تهتم أكثر، حيث يبحثن عن وصفات تفتيح لون بشرة الجسم والتخلص من غمقان البشرة الناتج عن عوامل مختلفة، وحتى لا يلجأن إلى عمل حمام مغربي مكلف، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية مغربية وكورية تساعد على تبيض البشرة خلال دقائق بسيطة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من الزبادي.

1 ملعقة من النشا كبيرة.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

جلسرين ملعقة صغيرة.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

هناك بعض العرائس التي تعاني من اللجوء إلى كريمات التفتيح للرغبة في التخلص من الأماكن الداكنة، ولكن معظم هذه الكريمات تسبب التهابات في البشرة، لذا يفضل الإعتماد على النشا الطبيعي فهو مفتح ممتاز للون البشرة، والزبادي يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من الالتهابات، والجلسرين يساهم في تنعيم بشرة الجسم، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

يتم غسل بشرة الجسم للتخلص من أي أوساخ متراكمة وتجفيفها بفوطة نظيفة.

بعدها يتم خلط النشا وعصير الليمون والزبادي وماء الورد والجلسرين في وعاء.

نوزع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء بعد انتهاء الفترة.

يفضل ترطيب البشرة بالجلسرين بعد غسلها.

وصفة الخميرة لتبيض الوجه والجسم

ملعقة من الخميرة.

1 ملعقة من السكر الناعم.

عصير ليمون ملعقة صغيرة.

زيت زيتون ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير