نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي طول شعرك من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد الشعر الطويل الناعم والمفرود من أهم سمات الأنوثة والجاذبية لدى كل سيدة وفتاة، إلا أن الغالبية العظمى منهن تعاني من صعوبة نمو الشعر، علاوةً على جفافه وتقصفه، لذا ظهرت العديد من الوصفات الطبيعية التي ستساعدك على تطويل شعرك في أسرع وقت ممكن، وبالاستعانة بمكونات طبيعية صحية تماماً على الشعر، بل إنها تعمل على علاج مشاكل تساقط الشعر والجفاف والبهتان.

وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر

نظراً لاحتواء زيت السمك على نسب عالية من الأوميجا 3 والتي تعمل بدورها على تحسين كفاءة الخلايا، وإمداد بصيلة الشعر بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تكون في حاجة إليها، سيساعد استخدام زيت جوز الهند في التخفيف من رائحة زيت السمك النفاثة، فضلاً عن فعاليته في ترطيب الشعر وحمايته من الهيشان، وإضفاء اللمعة المطلوبة.

المكونات المستخدمة

3 ملاعق كبيرة من زيت السمك.

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

قومي بخلط زيت السمك مع زيت جوز الهند في إناء واحد، ومزجهما جيداً حتى يتحولا إلى خليط متجانس القوام.

قسمي شعرك إلى 4 أجزاء متساوية، ثم قومي بفرد الماسك على كل الأجزاء جيداً مع التركيز على الجذور.

دلكي الماسك بحركات دائرية لطيفة لمدة عدة دقائق، ثم غطي شعرك باستخدام قبعة الاستحمام.

انتظري لمدة ساعة كاملة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو المناسب لنوع شعرك.

يمكنك إضافة القليل من البلسم على شعرك لمدة 3 دقائق، ثم شطفه بالماء الفاتر، حتى تتخلصي من كل بقايا الماسك.

وصفة جوز الهند لتطويل وتكثيف الشعر

المكونات

ملعقة من زيت المكاديما.

كوب من زيت جوز الهند.

ملعقة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة من زيت الجوجبا الأصلي.

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات السابقة جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس.

ادهني شعرك بالماسك، مع تدليكه لبضع دقائق بحركات دائرية، ثم قومي بتغطية شعرك.

اتركيه على شعرك وهو مبلول لمدة ربع ساعة، ثم اغسليه بعدها بالماء والقليل من الشامبو.

ثم احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، حتى تحصلي على أفضل نتيجة ممكنة وشعر طويل من أول استعمال.

هناك وصفة أخري تعمل علي تطويل وتكثيف الشعر بجنون عن طريق استخدام البيض حيث أن البيض له دور فعال في تطويل الشعر وانبات الفراغات ، فقومي بخلط بيضه مع ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل وامزجي جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واتركية لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء

قد ذكرنا لكم كيفية تطويل الشعر وانبات الفراغات عن طريق استخدام بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تطويل الشعر وانبات الفراغات بسرعة الصاروخ وذلك لأن أغلب السيدات تعاني من سقوط الشعر ووجود الكثير من الفراغات لذا يمكنك تجربة الوصفات الطبيعية التي تناولناها معكم في الفقرات السابقة من المقال والاستفادة من هذه الوصفات