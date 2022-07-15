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بالتزامن مع فصل الصيف وموجاته الحارة التي نشهدها خلال هذا الفصل، تتعرض بشرة السيدات والفتيات للاسمرار وتكوين بقع داكنة وتصبغات، نظراً للتعرض المباشر للشمس، بما يؤدي إلى تضرر البشرة، وظهورها بمظهر باهت وغير صحي، لذلك نقدم لك من خلال تلك المقالة بعض الوصفات التي تمكنهن من التغلب على مشكلة اسمرار البشرة، من خلال استخدام القرنفل والنشا، واللذان يعملان كماسك مبيض للبشرة في أسرع وقت ممكن، من خلال مزجهما مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى والتي تعد آمنة تماماً على البشرة. طريقة عمل كريم القرنفل والنشا لتبيض البشرة المكونات نصف كوب من القرنفل.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من زيت لبان الدكر.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

كمية مناسبة من الماء. طريقة التحضير قومي بإضافة كمية مناسبة من الماء إلى إناء مناسب الحجم، ثم نضيف إليه حبات القرنفل، ونضعه على نار متوسطة.

نترك خليط القرنفل على النار حتى يصل إلى درجة الغليان.

انتظري لبضع دقائق، ثم ارفعي الخليط من على النار.

قومي بإضافة ملعقة النشا إلى منقوع القرنفل بعد أن يبرد قليلاً، وقلبيهما جيداً، حتى تتأكدي من ذوبان النشا.

أضيفي زيت الزيتون وزيت لبان الدكر إلى الخليط السابق، مع التقليب المستمر إلى أن تحصلي على ماسك كريمي القوام.

قومي بإفراغ الماسك في عبوة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.

ضعي الماسك على بشرتك أو الأماكن التي تعاني من الاسمرار بشكل يومي قبل النوم مباشرةً، ثم اشطفيه في الصبح الباكر بالماء الفاتر.

احرصي على توزيع هذا الكريم كماسك ليلي على بشرتك بالتساوي إلى أن تتشربه البشرة لتحصلي على أفضل نتيجة ممكنة. وصفة القرنفل والنشا لتبيض الاماكن الغامقة ملعقة من القرنفل المطحون.

ملعقة من الحليب. طريقة التحضير في البداية قومي بمزج القرنفل المطحون مع الحليب في وعاء مناسب الحجم.

ثم قومي بوضع الماسك الناتج على بشرتك، ودلكيه بحركات دائرية، ثم اتركيه لمدة ثلث ساعة.

ثم قومي بعد ذلك بغسل بشرتك بعدها بالماء البارد، وستلاحظين الفرق واضحاً من أول استعمال من حيث تفتيح البشرة وتوحيد لونها. عمر شويل - جدة معجزة كريم القرنفل والنشا سيجعلك كأنك شابة مهما كان عمرك فوق ال40 بشرة بيضاء بدون هالات سودة وتجاعيد - ثقفني

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