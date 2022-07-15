هاتى ملعقة سكر وتعالى هقولك على وصفه جبارة لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وجميع الأماكن الداكنة في الجسم

وصفه جبارة لتفتيح وتبيض الوجه والجسم وجميع الأماكن الداكنة في الجسم، ترغب الكثير من الفتيات في الحصول على وجه وجسم ابيض وموحد اللون، ومن المعروف أن فصل الصيف هو الفصل الوحيد الذي يسبب الكثير من الالتهابات الجلدية والحروق التي تغير لون الجسم، ولكن في أغلب الأحيان يوجد عوامل أخرى تؤدي إلى تغير لون الجلد مثل، الإجهاد، أو جفاف الجلد، أو التلوث البيئي، أو كثرة استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية، في هذا المقال سوف نقدم أكثر الطرق الطبيعية في تفتيح لون الجسم.

وصفه جبارة لتفتيح وتبيض الوجه والجسم

سوف نقدم لكم أكثر من وصفه لتبيض الوجه والجسم والأماكن الداكنة في البشرة

ماسك السكر وزيت الزيتون لتفتيح وتبيض الوجه والجسم

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من السكر الأبيض الخشن.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

يتم وضع السكر والخميرة وعصير الليمون في وعاء ويتم خلطهما جيداً.

يضاف زيت الزيتون إلى الخليط بشكل تدريجي حتى نحصل على خليط متماسك.

يتم وضع الخليط على جسم مبلل بماء دافئ ويتم تدليك الجسم له لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

بعد ذلك يتم غسل الجسم بماء دافئ ويتم تنشيفه وترطيبه، ثم يتم تكرار العملية يومياً لمدة أسبوع حتى نحصل على جسم فاتح.

خلطة صفار البيض والموز وزيت الزيتون لتفتيح الجسم

ينصح باستخدام هذه الوصفة في تفتيح وتبيض الوجه والجسم

المكونات:

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

صفار بيضة واحدة.

ثمرة واحدة من الموز.

ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

طريقة التحضير: