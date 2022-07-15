وداعاً للكوافير… كريم البانثينول السحري أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد وعلاج هيشان الشعر

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كريم البانثينول السحري أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد وعلاج هيشان الشعر، كيراتين بانثينول يعد من الكريمات التي تستخدم للعناية بالشعر والقضاء على الشعر المجعد وفرده لإنه يحتوى على العديد من العناصر التي تعمل على فرد وتنعيم الشعر بشكل طبيعي، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على كيفية استخدامه مع بعض الزيوت الطبيعية وفوائده للشعر. كريم البانثينول السحري أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر سوف نقدم لكم كثر من وصفة فعاله لتنعيم وفرد الشعر الخشن المجعد كيراتين بانثينول مع زيت الزيتون لتنعيم الشعر الخشن هذه الوصفة فعالة في فرد الشعر الخشن الهايش المكونات كيراتين بانثينول.

زيت الزيتون.

بلسم.

إناء عميق.

زيت اللوز. طريقة التحضير نضع كيراتين بانثينول في إناء عميق، بالإضافة إلى كمية من زيت الزيتون وزيت اللوز.

مزج الخليط مع بعضه البعض حتى يكون الخليط متناسق.

نضع الوصفة على الشعر ودهنها جيدًا حتى تمتصها فروة الرأس.

نترك الخليط لمدة ٦٠ دقيقة على الشعر وبعدها ننظفه. كيراتين بانثينول مع جوز الهند لعلاج هيشان الشعر تحتوى هذه الوصفة على مكونات طبيعية فعاله لحل مشكلة الشعر المجعد المكونات ٢ ملعقة صغيرة من كيراتين البانثينول.

كيس بلاستيك.

شامبو للشعر.

إناء.

١/2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نمزج كيراتين البانثينول مع زيت جوز الهند مع بعضهما جيدًا.

من المستحب استخدام كيراتين البانثينول بكمية أكثر من زيت جوز الهند لضمان نتيجة رائعة.

نضع الخليط على الشعر لمدة 12 ساعة، ثم نقوم بغسل الشعر بالشامبو.

يتم استعمال هذا الخليط لمدة كبيرة لضمان التخلص من الشعر المجعد ونعومة الشعر وفرده. كرياتين البانثينول مع الالوفيرا لتنعيم وفرد الشعر المكونات عبوة كريم البانثينول.

4 ملاعق من جل الالوفيرا.

2 ملعقة من جوز الهند.

إناء.

فوطة سخنة.

شامبو. طريقة التحضير والاستخدام في إناء نقوم بإضافة كافة المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ثم تغطيته بفوطه سخنة لمدة ساعة على الأقل.

ثم يغسل الشعر بالشامبو وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام وللحصول على أفضل نتيجة قومي باستخدام الخليط مرتين أسبوعيا. فوائد كيراتين بانثينول للشعر التخلص من الشعر المجعد والخشن حيث يعمل زيادة نعومة الشعر.

حيث يعمل زيادة نعومة الشعر. الحد من الإصابة بالتهابات فروة الرأس.

يعمل على فرد الشعر وترطيبه.

منع تقصف الشعر وتقصفه.

القضاء على جفاف الشعر مما يؤدي إلى تقليل الإصابة بقشرة الشعر.

الحفاظ على شكل الشعر ويعطيه لمعان وجمال.

الحفاظ على الشعر من العوامل البيئية عن طريق تكوين طبقة تحميه من الجفاف.

التقليل من الهيشان الذي يصيب الشعر.

الذي يصيب الشعر. يقوم فيتامين B5علي تغذية جذور الشعر.

ييسر من عملية تمشيط الشعر.

يعمل على حماية لون الشعر.

تغذية ألياف الشعر وتقويتها. عمر شويل - جدة وداعاً للكوافير... كريم البانثينول السحري أقوي كيراتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن المجعد وعلاج هيشان الشعر - ثقفني

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