سر ملعقة الخل لإزالة الشعر الزائد نهائيا من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

تتعدد الطرق التي تعين المرأة على إزالة شعرها الزائد باستخدام الخل الأبيض وخاصة الشعر الوبري الذي ينمو في الوجه، بما يوفر عليها الوقت والمجهود الذي تبذله من أجل إزالة الشعر الزائد، منعاً للإحراج أمام الآخرين، ويحتوي الخل على خصائص ومضادات لأي نوع من الالتهابات، علاوةً على فعاليته في تهدئة البشرة، وحمايتها من التهيج أو أي احمرار قد يحدث بسبب إزالة الشعر الزائد.

طريقة إزالة الشعر الزائد بالخل

المكونات

ملعقة من الخل الأبيض.

ملعقة طعام من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

قومي بإضافة الخل الأبيض في إناء صغير الحجم.

طبقي خليط الخل الناتج على أماكن ظهور الشعر الزائد.

ابدئي بإزالة الشعر الزائد باستخدام إحدى شفرات الحلاقة النسائية.

وصفة الخل والجلسرين لإزالة الشعر الزائد

ملعقتان كبيرتان من الخل الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من الجلسرين.

طريقة التحضير

قومي بخلط مقدار الخل مع الجلسرين جيداً في وعاء مناسب الحجم.

افردي الخليط على أماكن ظهور الشعر الزائد، ثم اتركيه لمدة ربع ساعة أو حتى يجف تماماً.

قومي بفرك كل منطقة جيداً بحركات دائرية لطيفة.

قومي بتدليك تلك المناطق باستخدام قطعة من القطن المغموسة في مقدار من ماء الورد (يعمل ماء الورد على إغلاق مسامات البشرة من أجل حمايتها).

احرصي على تكرار تلك الوصفة مرة واحدة كل أسبوع.

وصفة الملح لإزالة الشعر من المناطق الحساسة

كوب من الخل.

ملعقتان من ملح الطعام.

ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات السابقة معاً في إناء واحد.

ضعي الخيط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها، مع التدليك المستمر لمدة دقيقتين.

عليك بعد ذلك فرك الماسك على بشرتك، حتى يزول الشعر الزائد من الجسم.

ثم بعد ذلك اشطفي بشرتك بالماء والصابون.

هناك بعض الإرشادات التي يجب عليك مراعاتها عند تطبيق وصفات الخل الأبيض لإزالة الشعر الزائد: