نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتبقي ملكة جمال.. طريقة عمل كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة، يتزايد البحث عن وصفات تفتيح البشرة بشكل سريع يومياً، حيث يعاني الجميع من ارتفاع درجات الحرارة وتؤثر البشرة من أشعة الشمس، وظهور أماكن داكنة وحب الشباب والتهابات شديدة في البشرة بسبب درجات الحرارة، وتضطر الفتيات استخدام كريمات ومستحضرات تجميل تساعد على إخفاء هذه العلامات من الوجه، ولكن تزيد هذه الكريمات من سوء البشرة، حيث انتشرت الفترة الأخيرة وصفة كريم ميبو والنشا لتفتيح لون البشرة بشكل صاروخي، لذلك تتساءل جميع الفتيات عن الوصفة، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل وصفة كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة بشكل سريع دون استخدام كريمات التفتيح.

طريقة عمل كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

يعرف الجميع كريم ميبو، لأنه يستخدم في علاج حروق والتهابات البشرة، حيث أنه سريع المفعول في التخلص من التهابات البشرة، كما يستخدم النشا في تفتيح لون البشرة والتخلص من الاماكن الداكنة وتوحيد لون البشرة، ويمكن تحضير وصفة كريم ميبو والنشا من خلال توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من النشا.

1 ملعقة من كريم ميبو.

عصير ليمون.

ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام

يمكنك منح البشرة الجمال والبياض واللمعان، والتخلص من الأماكن الداكنة والتهابات البشرة من خلال استخدام هذا الخليط السحري الذي يحتوي في مكوناته على مواد فعالة، تساعد في علاج مختلف مشاكل البشرة، كما أن طريقة الاستخدام بسيطة ويمكن عمل الكريم السحري من خلال إتباع الخطوات التالية.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا وماء الورد ونقلب الخليط.

بعدها نضيف عصير الليمون ونقلب جميع المكونات ونضيف كريم ميبو و نمزج المكونات.

نوزع الخليط على البشرة بعد تنظيفها.

نترك ماسك النشا وكريم ميبو على البشرة لمدة ربع ساعة.

الخطوة الأخيرة يتم فيها غسل البشرة من بقايا الخليط.

يستخدم هذا الماسك السحري مرتين في الأسبوع.

فوائد كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة

يساعد كريم ميبو على علاج التهابات البشرة وحب الشباب.

النشا يساهم بشكل كبير في التخلص من الأماكن الداكنة بالبشرة.

الخليط يساهم في علاج جميع مشاكل البشرة بشكل سريع.

ماسك آمن على البشرة وسريع المفعول.

هناك وصفة أخري تعمل علي تبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد وهذه الوصفة تتكون من عصير الليمون وماء الورد وامزجي جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم قومي بوضع الخليط علي البشرة واتركية حتي يجف تماما ثم قومي بغسل البشرة بالماء الفاتر كرري الوصفة مرتين في اليوم لمدة أسبوع للحصول على نتيجة فعالة وسريعة

قد ذكرنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال طريقة عمل كريم ميبو والنشا لتبيض البشرة حيث أن الكثير من الفتيات تعاني من وجود بقع وتصبغات في الوجه وبسبب تعرض البشرة لأشعة الشمس لذا يمكنكم استعمال كريم ميبو والنشا حيث أن هذا الخليط يعمل علي تبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال