بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100%

تغيير لون الشفايف الباهت إلى لون وردي ومميز أمر تحتاجه جميع الفتيات، حيث يرغبن في تلوين الشفايف لتصبح ذات لون مميز وجذاب، لذلك يقومن بشراء روج الشفايف بشكل مستمر لأنه يعتبر من أساسيات المكياج، ولكن الروج ذات النوع النظيف غالي الثمن، وقد يحتاج إلى مبلغ مالي كبير عند شرائه، كما قد يؤثر بالسلب على الشفايف، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال عمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل بمكونات طبيعية ومضمونة، ويبحث عن طريقة عمل الروج الطبيعي في المنزل جميع الفتيات، لذا سوف نوضح لكم الطريقة خلال هذا المقال.

طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي

هناك الكثير من الفتيات الذين يستخدمن روج الشفايف بشكل مستمر بخلاف باقي أدوات مستحضرات التجميل، فهو الذي يبرز جمال الوجه، كما يزين بشرة الوجه، ،وتتمثل مكونات الروج الطبيعي في الآتي.

المكونات

ثلاث ملاعق من الفازلين.

قطرات من لون الطعام المرغوب فيه.

ملعقة من ماء الورد صغيرة.

ملعقة من النشا.

طريقة التحضير

تحدد كل فتاة استخدام روج الشفايف المناسب للون البشرة الخاصة بها، حيث لا يمكن استخدام لون محدد لجميع أنواع البشرات، لذا يمكن لكل فتاة اختيار لون الطعام الذي يناسب لون بشرتها، وطريقة عمل الروج في المنزل تتمثل في إتباع الخطوات التالية.

لابد من إذابة الفازلين في حمام مائي.

يتم إضافة ماء الورد وقطرات لون الطعام إلى الفازلين مع التقليب بملعقة خشبية.

بعدها يتم إضافة النشا مع التقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

نضع الخليط في وعاء ويحفظ في الفريزر لمدة ساعتين حتى يتماسك.

يمكن استخدام الروج الطبيعي قبل الخروج من المنزل.

طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي بزبدة الكاكاو

ملعقة من زبدة الكاكاو صغيرة.

1 ملعقة من شمع العسل.

زيت جوز الهند ملعقة.

قطرات من لون الطعام.

طريقة التحضير