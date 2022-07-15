طريقة تحضير برياني الدجاج على اصوله مثل المطاعم بالطريقة الاصلية بأقل تكلفة والطعم رائع

برياني الدجاج من الأكلات الهندية الشهيرة التي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ جداً، كما أنه من الوجبات المغذية جدًا واقتصادية مكونات تحضيرها متواجدة في جميع المنازل، وطريقة تحضيرها مشابة للكبسة السعودي كما أنها من الوجبات التي يمكن تحضيرها في المناسبات و العزومات، طعم الدجاج بها طري ولذيذ ويذوب في الفم فور تناولها وكذلك الأرز يتميز بطعمه الجميل جدا، وسنقدم لكم طريقة تحضير برياني الدجاج بكل أسرار المطاعم.

مقادير تحضير برياني الدجاج

تسعى جميع الأمهات والسيدات على التنوع في أصناف تحضير الطعام والوجبات والوصفات التي تقديمها لأفراد أسرتها لكى تغيير من الأطعمة ويقبل الأبناء على تناول الطعام في المنزل والابتعاد عن الأطعمة الجاهزة، وسنقدم لكم أشهر الأطباق التي أصبحت تقديم في أكبر المطاعم وهو برياني الدجاج ويوجد له طريقتين الطريقة السعودية والهندية وهما متقاربان جدا، وسنقدم لكم طريقة تحضيره الهندية والمكونات هي:

في البداية سنبدأ بمقادير تتبيلة الدجاج:

دجاجة (وزن كيلو ونصف مقطعة).

نصف ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود (مطحون)

ملعقة صغيرة كزبرة (مطحونة)

4 حبات هيل.

ملعقة صغيرة زنجبيل (طازج ومبشور).

عود قرفة.

ملعقة كبيرة كزبرة خضراء مفروم.

كوب لبن زبادي.

ملعقة كبيرة نعناع أخضر طازج ومفروم.

مقادير أرز البرياني

4 أكواب أرز بسمتي.

6 أكواب ماء مغلي.

ملعقة صغيرة الكمون حب.

5 حبات فلفل أسود.

2 ملعقة زيت نباتي.

ربع ملعقة صغيرة كركم.

2 ملعقة كبيرة سمن.

حبة من البصل شرائح رفيعة.

2 فلفل أخضر حار.

ربع كوب مكسرات محمصة للتزيين (اختياري).

طريقة تحضير برياني الدجاج