نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحواوشي البلدي بكل اسراره الحاتي الخلطه بأفضل وأسهل طريقة والطعم خيال في المقال التالي
الحواوشي البلدي هناك الكثير من الوصفات التي يتميز بها المطبخ المصري، ومن اشهي واحلي تلك الوصفات هو الحواوشي فهو من الأكلات الشهية والشعبية، ولكننا تعودنا على تناول هذه الوجبة في المطاعم ومن المحلات وهذا لأن الشيفات يستخدمون تتبيلة سرية وخاصة تعطي للحمة رائحة وطعم رائع يجعل الجميع يحبون تناول أكثر من رغيف حواوشي، ولأن الشباب و الأطفال يفضلون تناول تناول هذه الوجبات السريعة فتبحث الأمهات بشكل دائم عن سر الحاتي في تحضير الحواوشي وسنقدم لكم أسرار تحضيره من المنزل بالطريقة الاصلية.
مقادير الحواوشي البلدي
في الأعياد والمناسبات يكثر تناول الوجبات السريعة و الذهاب إلى المحلات والمطاعم لتناول هذه الوجبات، ويعد الحواوشي من الوجبات السريعة المفضلة عند الجميع ولذلك لا نكتفي بتناول رغيف حواوشي ونتناول الكثير، ولان الأمهات تخشي وتخاف جدا من تناول الأطعمة من الخارج لعدم الثقة من جودة المكونات، لذلك تحرص على تحضيرها من المنزل، الطريقة هي:
- ½ كيلو لحمة مفرومة.
- 4 أرغفة عيش بلدي.
- زيت عباد شمس.
- قطعة لية صغيرة.
- ملعقة دقيق.
- 2 بصلة كبيرة.
- فلفل أخضر رومى .
- ملعقة صلصة.
- ملح.
- فلفل أسود.
- قطعة فحم متوسطة الحجم.
طريقة تحضير الحواوشي
يعد الحواوشي من أكثر الوصفات الشهية واللذيذة جداً، وتتميز هذه الوصفة بتتبيلة اللحمة المفرومة المميزة التي تعطي رائحة وطعم رائعين جدا، لذلك تعد من أكثر من الوجبات التي يفضلها الجميع وبالأخص الشباب ويطلوبنها من المطاعم والمحلات وهذا لأنهم يستخدمون تتبيلة سرية للحمة، ومن هنا سنقدم لكم أقرب طريقة لعمل الحواوشي والطريقة هي:
- في البداية نحضر لحمة الحواوشى نقوم بفرم البصلة في الكبة.
- ثم نقوم بتصفية البصل من ماء البصل بوضع البصلة في شاش طبي.
- بعد ذلك نقوم بوضع البصلة على اللحمة و نضيف قطع اللية المفرومة.
- نضيف ملعقة الصلصة والدقيق و الملح والفلفل الأسود.
- نقوم بتقليب اللحمه مع المكونات حتى يختلط مع بعضهم ويعجن جيدا حتى يمتزجا.
- بعد ذلك نقوم بفرم الفلفل الأخضر و نضيفها على اللحم ونستمر في خلط وعجن اللحمة لكي يمتزجا كافة المكونات.
- بعد ذلك نأخد قطعة من اللحمة ونقوم بفرمها في الكبة ونضيف عليها اللحم بالتدريج مع حتى يفرم حتى يفرم ناعم.
- نترك اللحمة المفرومة لترتاح فى الثلاجة لمدة ساعة مع تغطيتها بكيس بلاستيك.
- نحضر الخبز البلدي ونقوم بفتحه على شكل نصف دائرة من الجنب.
- بعد ذلك نقوم بتقسيم خليط لحمة الحواوشى البلدى إلي قطع متساوية.
- نقوم بفرد اللحمة في خبز البلدي.
- نقلب ماء البصل مع القليل من الزيت ونقلبهم مع بعضهم.
- بالفرشاة نقوم بتوزيع خليط ماء البصل على الخبز من الخارج.
- ثم نأتي بصينية الفرن ونوزع القليل من الزيت و نقوم برص خبز الحواوشي في الصينية.
- ندخل الصينية الفرن لمدة 15 دقيقة مع مراقبتها وتقليبها بعد 10 دقائق.
- ثم نقوم بتسخين قطعة الفحم على النار وضعيها في منتصف الصينية.
- نسكب على الفحم القليل من الزيت ونغطي الصينية ونترك الحواوشى لمدة 5 دقائق لكى يأخذ رائحة الشواء.
- قم يقدم إلى الطعام وهو ساخن بالصحة والهنا.
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