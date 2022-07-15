الحواوشي البلدي بكل اسراره الحاتي الخلطه بأفضل وأسهل طريقة والطعم خيال

الحواوشي البلدي هناك الكثير من الوصفات التي يتميز بها المطبخ المصري، ومن اشهي واحلي تلك الوصفات هو الحواوشي فهو من الأكلات الشهية والشعبية، ولكننا تعودنا على تناول هذه الوجبة في المطاعم ومن المحلات وهذا لأن الشيفات يستخدمون تتبيلة سرية وخاصة تعطي للحمة رائحة وطعم رائع يجعل الجميع يحبون تناول أكثر من رغيف حواوشي، ولأن الشباب و الأطفال يفضلون تناول تناول هذه الوجبات السريعة فتبحث الأمهات بشكل دائم عن سر الحاتي في تحضير الحواوشي وسنقدم لكم أسرار تحضيره من المنزل بالطريقة الاصلية.

مقادير الحواوشي البلدي

في الأعياد والمناسبات يكثر تناول الوجبات السريعة و الذهاب إلى المحلات والمطاعم لتناول هذه الوجبات، ويعد الحواوشي من الوجبات السريعة المفضلة عند الجميع ولذلك لا نكتفي بتناول رغيف حواوشي ونتناول الكثير، ولان الأمهات تخشي وتخاف جدا من تناول الأطعمة من الخارج لعدم الثقة من جودة المكونات، لذلك تحرص على تحضيرها من المنزل، الطريقة هي:

½ كيلو لحمة مفرومة.

4 أرغفة عيش بلدي.

زيت عباد شمس.

قطعة لية صغيرة.

ملعقة دقيق.

2 بصلة كبيرة.

فلفل أخضر رومى .

ملعقة صلصة.

ملح.

فلفل أسود.

قطعة فحم متوسطة الحجم.

طريقة تحضير الحواوشي

يعد الحواوشي من أكثر الوصفات الشهية واللذيذة جداً، وتتميز هذه الوصفة بتتبيلة اللحمة المفرومة المميزة التي تعطي رائحة وطعم رائعين جدا، لذلك تعد من أكثر من الوجبات التي يفضلها الجميع وبالأخص الشباب ويطلوبنها من المطاعم والمحلات وهذا لأنهم يستخدمون تتبيلة سرية للحمة، ومن هنا سنقدم لكم أقرب طريقة لعمل الحواوشي والطريقة هي: