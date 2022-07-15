نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على الطريقة المصرية أعملي الكوارع بصلصة الطماطم على أصولها بخلطة وتوابل والطعم حكاية في المقال التالي

الكوارع من الأكلات الشعبية الجميلة، والتى تحظى بالإقبال على تناولها العديد من الناس، وتشتهر البيوت المصرية وجميع البلدان العربية بعمل الكوارع، وتقدم أيضا فى المطاعم، والبعض يحب تناول الكوارع سواء كانت مسلوقة أو محمرة أو فى الطماطم، وبرغم من طعم الكوارع اللذيذ يوجد الكثير من الناس لا يحبون تناول الكوارع، ويكثر تناولها فى فصل الشتاء لأنها تشعر الجسم بالدفئ والحرارة خاصة عند تناول شوربة الكوارع مع رشة من عصير الليمون فهى مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة عامة لأنها تحتوى على البروتينات والفيتامينات والفوسفور والماغنسيوم فهى تعمل على حماية العظام من الهشاشة، وتحمى من التهابات المفاصل، وتقوى الجسم وتعطيه الطاقة والحيوية. مكونات عمل الكوارع بصلصة الطماطم إثنين قطعة متوسطة الحجم من الكوارع الطازجة

ثلاثة ثمرات من الطماطم المقطع

إثنين ثمرة من البصل المقطع

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البهارات

إثنين ثمرة من الجزر المقطع

حبة من ورق لورا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا طريقة عمل الكوارع بصلصة الطماطم أولا يتم نقع الكوارع فى الخل وعصير الليمون والملح ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد ذلك نقوم بغسلها بالملح حتى نتخلص من الرائحة الغير مرغوب فيها ثم يتم غسلها بالماء الفاتر جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير إناء به ماء ثم نرفعه على نار متوسطة حتى الغليان ثم نضع الكوارع والجزر المقطع وورق اللورا والملح ثم نتركه لمدة ثلاثة ساعات حتى تنضج تماما.

ثم نخرجها من الشوربة ونقوم بتحميره فى طاسة بها زبدة، وبعد ذلك نحضر طاجن وبه زيت ثم نضع به البصل ويتم التقليب حتى يذبل ثم نضع عصير الطماطم ونتركه قليلا حتى يغلي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الكوارع المحمرة والحبهان والبهارات والفلفل الأسود المطحون والملح وجوزة الطيب والبابريكا ونضيف القليل من الشوربة ثم نقوم بإدخالها فى الفرن.

ثم نترك الطاجن حتى يأخذ الوجه اللون الأحمر، ويقدم طاجن الكوارع مع الأرز، وبألف صحة. عمر شويل - جدة على الطريقة المصرية أعملي الكوارع بصلصة الطماطم على أصولها بخلطة وتوابل والطعم حكاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر على الطريقة المصرية أعملي الكوارع بصلصة الطماطم على أصولها بخلطة وتوابل والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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