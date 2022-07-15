نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة التبييض الصاروخية لتفتيح الوجه واليديين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في غضون دقائق في المقال التالي

بياض الوجه واليدين من أكثر الأمور التى تعطى للفتيات والسيدات الجمال وتزيد من أنوثتهم فتبحث العديد من الفتيات ذو أصحاب البشرة السمراء على طريقة تتكون من مواد طبيعية تساعد على تفتيح الوجه واليدين، وسوف نقدم إليكي وصفة آمنه والتى تتكون من الزبادي وزيت الجوجوبا والحليب والسكر ودقيق الشوفان وعصير الليمون فتلك الوصفة تعمل تبييض الوجه واليدين بشكل جذاب وفى نفس الوقت بشكل طبيعي لأن هذه الخلطة تحتوى على عصير الليمون الذى يحتوى على الفيتامينات التى تتغلغل داخل الجلد فتعمل على إزالة كل الجلد الميت وبالتالي تجدد خلايا الجلد، وتعمل على ظهور الوجه بنضارة وحيوية، وبما أن الوجه واليدين من أكثر المناطق المكشوفة والتى تتعرض إلى مؤثرات البيئة الخارجية مثل حرارة الشمس والأتربة والبكتريا لذلك فهى الأكثر إسمرار وغمقاناً. مكونات خلطة لتبييض الوجه واليدين ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الجوجوبا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار طريقة عمل وصفة لتبييض الوجه واليدين أولا نقوم بتحضير طبق فارغ ونظيف ثم نضع به الزبادي وزيت الجوجوبا والحليب والسكر ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة دقيق الشوفان وعصير الليمون وزيت الليمون وعصير الخيار ثم يتم مزج جميع هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

ثم نبدأ بتوزيع الخلطة التى أعددناها على الوجه بشكل دائري وبرفق ثم نضعها على اليدين ثم نتركها لمدة خمسة وثلاثون دقيقة.

وبعد مرور الوقت نقوم بفرك الوجه واليدين ثم غسلها بالماء البارد حتى نتخلص من آثار الخلطة، ويكرر وضع هذه الوصفة ثلاثة مرات في الأسبوع، وسوف نلاحظ بياض الوجه واليدين.

وسوف نلاحظ بعد شهر بياض الوجه واليدين عشر درجات بإستخدام تلك الوصفة الرهيبة والسحرية، والتى تظهر الوجه واليدين بشكل جذاب ورائع الكل سوف يحسدونك عليه بفعل هذه الوصفة. عمر شويل - جدة وصفة التبييض الصاروخية لتفتيح الوجه واليديين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في غضون دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة التبييض الصاروخية لتفتيح الوجه واليديين وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في غضون دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.