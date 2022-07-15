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إزالة شعر الوجه من أكثر الأمور التى تهتم بها دائما الفتيات والسيدات فتسخدم خلطة الفازلين والملح لإزالة الشعر بطريقة صحية وآمنه، لأن الملح يحتوي على مواد تزيل الشعر من الجذور، ويعمل الملح على إزالة طبقة الجلد الميتة وتجدد خلايا بشرة الوجه، والفازلين يعمل على ترطيب الوجه ويعمل على تفتيح البشرة، ويزيل كل البقع والنمش، ويوحد لون الوجه ويزيل الهالات السوداء، ويعمل الفازلين على تنعيم وتطويل الشعر، ويعالج جفاف الشعر، ويزيل الفازلين تشققات الرجلين والكوعين والقدمين فلا داعى إلى إستخدام الشمع لأن عند إزالة الشعر بالشمع يعمل على ظهور الحبوب ويسبب فى التهابات فى الوجه، والعديد من السيدات يعملون على إزالة الشعر بالليزر وهذا لا يناسب أنواع الجلد. مكونات خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الفازلين

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الملح

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من البيكنج صودا

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا الأبيض

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من صودا الخبز

كمية مناسبة من الماء

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم طريقة عمل خلطة الفازلين والملح لإزالة شعر الوجه فى البداية نحضر وعاء ثم نضع به الملح والبيكنج صودا والنشا الأبيض ودقيق الشوفان وصودا الخبز وبيكربونات الصوديوم ثم يتم التقليب.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الفازلين وزيت الزيتون والماء إلى الخليط السابق ثم يتم مزج جميع هذه العناصر مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس ومتداخل.

بعد ذلك نقوم بغسل وتنظيف الوجه بالماء الفاتر وإزالة أى كريمات أو مكياج عالق به.

ثم نقوم بوضع خلطة الفازلين والملح على الوجه ونوزعها جيدا وبرفق وبحركة دائرية ثم نتركها لمدة خمسة عشر دقيقة، وبعد ذلك نقوم بفرك الوجه جيدا، وبعدها نلاحظ سقوط الشعر من الجذور.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيدا بالماء البارد حتى نتخلص من آثار تلك الخلطة، وسوف نلاحظ الوجه خالى من الشعر تماما، وأصبح الوجه ناعم مثل الحرير بإستخدام وصفة الفازلين والملح السحرية والرهيبة. عمر شويل - جدة لو عندك فازلين وملح تعالي أقولك تتخلصي من الشعر الزائد في الوجه أزاي بدون أي ألم نهائي - ثقفني

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