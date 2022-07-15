نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل ساندوتشات الكفتة التركية في البيت في المقال التالي

الكفتة التركية ذات نكهة مميزة وتختلف في طعمها عن الكفتة المصرية أو كفتة الحاتي أو غيرها، وقد قدمنا لكم طرق لأصناف مختلفة من الكفتة في موقع ثقفني وكلها بطرق بسيطة يسهل إعدادها في المنزل ومن بينها كرات الكفتة التركية، لكننا اليوم بصدد تقديم نوع كفتة تركي لكن بطريقة مختلفة وسنقدمها في شكل ساندوتشات. مقادير ساندوتشات الكفتة التركية خبز شامي.

نصف كيلو لحم مفروم مع نسبة من الدهون.

حبة من البصل متوسطة الحجم.

حبة طماطم صغيرة.

قرن فلفل أحمر حار.

نصف حزمة من البقدونس.

نصف كوب من البقسماط الناعم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة وأخرى من السماق ونصف ملعقة صغيرة كذلك من بهارات اللحم.

2 فص ثوم مفروم.

خضار مشوي (فلفل، بصل، طماطم). مقادير سلطة البصل حبة بصل مقطعة شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بقدونس طازج.

عصير نصف ليمونة.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة سماق. طريقة عمل الكفتة والساندوتشات نضع حبة البصل مع الطماطم والبقدونس والفلفل الأحمر في الكبة ونفرمهم حتى نحصل على خليط ناعم.

نضع اللحم المفروم في إناء ثم نحضر الخليط ونعصره جيدًا لتصفيته من الماء قبل وضعه على اللحم المفروم.

نضع كذلك البقسماط والثوم والملح والفلفل الأسود والكزبرة والسماق وبهارات اللحم فوق الخليط.

نعجن اللحم المفروم مع كل المكونات حتى تختلط بشكل تام.

نقوم بتشكيل اللحم على شكل كرات صغيرة ونقوم بالضغط عليها بحيث تكون على شكل قرص.

نرصها في صينية ونضعها في الثلاجة حتى موعد التسوية.

ونبدأ كذلك بتحضير السلطة التي ستوضع بداخل ساندوتشات الكفتة التركية .

. يقطع البصل إلى شرائح رفيعة ثم توضع عليه باقي المكونات ويقلب الخليط ويترك جانبًا لحين استخدامه.

نخرج الكفتة من الثلاجة ونضعها على مقلاة ساخنة مدهونة بالقليل من الزيت وعندما تأخذ لون نقلبها على الجانب الآخر حتى تنضج.

نشوي كذلك الخضروات حسب الرغبة لكن من الأفضل استخدام البصل والطماطم والفلفل.

نقوم بفرد رغيف من الخبز الشامي، نضع بداخله عدد من أقراص الكفتة التركية بالطول وبجانبها كمية من الخضار المشوي وسلطة البصل.

بالطول وبجانبها كمية من الخضار المشوي وسلطة البصل. نلف الساندوتش ونقدمه للأكل وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل ساندوتشات الكفتة التركية في البيت - ثقفني

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