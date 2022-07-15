هتصغري مهما كان عمرك بالخلطة المعجزة لإزالة تجاعيد البشرة وشد ترهلات الجلد بدون رجعة

من أكثر الأمور التى تزعج الكثير من السيدات والتى تسبب لهم الإحراج أمام الناس، وهى تجاعيد وترهلات الوجه، وليست هذه المشكلة تصيب السيدات كبار السن فقط بل تصيب أيضا الفتيات صغار السن بسبب عوامل كثيرة منها التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس التى تعمل على نقص مادة الكولاجين من البشرة، وكثرة إستخدام الماسكات والكريمات التى تعمل على شد الوجه، ولكن بعد فترة من الإستخدام تزيد من الترهلات، وإزالة شعر الوجه بالشمع الذي يرهق ويتعب بشرة الوجه فيعمل على ظهور التجاعيد، وكثرة إستخدام كريمات ومنتجات التفتيح، وعدم الاهتمام بنظافة الوجه خاصة النوم بالمكياج، وهذا خطأ كبير فلابد من تنظيف وإزالة المكياج قبل النوم، ويجب الإهتمام بإستخدام غسول مناسب للبشرة للتخلص من الزيوت والبثور التى بالبشرة، وسوف نعرض إليكي فى هذا المقال وصفة لن تستغني عنها أبدا فهى فعالة وآمنه وتتكون من القهوة والسكر بياض البيض وزيت بذر العنب وزيت البابونج فهذه الوصفة تعمل على شد الوجه والتخلص من كل الترهلات والتجاعيد والتى توجد حول العينين والفم وفى منطقة الجبين.

مكونات وصفة طبيعية لشد التجاعيد والترهلات بالوجه

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من السكر

واحد بياض البيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت بذر العنب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت البابونج

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت القرنفل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

كمية مناسبة من الماء

طريقة عمل وصفة طبيعية لشد التجاعيد والترهلات بالوجه