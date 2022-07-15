طريقة عمل بان كيك الموز بجوز الهند بالمنزل مثل الجاهز بكل سهولة

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عمر شويل - جدة طريقة عمل بان كيك الموز بجوز الهند، الحلويات لا يوجد شخص لا يفضلها، بل الأكثر طلباً بعد تناول وجبات الطعام، فهي لذيذة وشهية، وخاصة البان كيك من الحلويات التي يمكن تناولها في وجبة الإفطار بجانب كوب من الشاي أو في وجبة العشاء كوجبة خفيفة، فهي تحتوي على الدقيق والبيض والحليب أثناء تحضيرها.

فهي مفيدة جداً للجسم لاحتوائها على فيتامينات وبروتينات هامة وكالسيوم، كما إنها من الحلويات الخفيفة التي يطلبها الأطفال بشكل مستمر، ويتم إضافة الموز إليها أو أي نوع من الفاكهة حسب الرغبة، وبالتالي يزيد من فوائدها الصحية، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تحضيرها، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل بان كيك الموز بجوز الهند.

طريقة عمل بان كيك الموز بجوز الهند

الكيكات من أكثر الحلويات التي يفضل الكثير تناولها، ويمكن تناولها كوجبة خفيفة عند عدم الرغبة في تناول الطعام، كما إنها من الحلويات سريعة التحضير، ومكوناتها صحية وتعطي الجسم طاقة عالية تساعده على النشاط طوال اليوم، كما إنه يتم إضافة إليها الفاكهة وخاصة الموز وهو يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

مكونات بان كيك الموز

كوب من الدقيق.

1 كوب من الحليب.

بيضة.

حبة من الموز مهروسة.

ملعقتين من السكر.

ملح.

فانيليا.

2 ملعقة من الزبدة.

شرائح من الموز وجوز الهند.

بيكنج بودر.

خطوات تحضير بان كيك الموز بجوز الهند

يتميز البان كيك بأنه من أنواع الكيكات الهشة والخفيفة، ويمكن تحضيره خلال دقائق، كما إنه من الحلويات التي يقبل الجميع على تناولها، وهو مفيد للجسم لأن مكوناته صحية وتحتوي على فيتامينات وبروتينات هامة، ويمكن تحضيره بكل سهولة من خلال إتباع ما يلي.