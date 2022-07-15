احذر عادة يومية نفعلها تسبب السرطان خطورة تجميد الخبز في الفريزر وهذه الطريقة الصحيحة للتخزين

أصبح يلجأ الكثير من النساء لتخزين وحفظ الخبز بداخل الفريزر وذلك حتى يتم الحفاظ على الخبز لأطول فترة بدون أن يحدث أي تلف له، ولكن قد أشار العديد من خبراء التغذية والأطباء أن هذا الفعل قد يسبب الكثير من الأضرار الصحية، وخاصتًا إذا تم تسخين الخبز بعد الخروج من الفريزر، ولذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال عن إخطار وضع الخبز بالفريزر بالتفصيل تابعونا.

اخطار حفظ الخبز بالفريزر

بالفعل قد يكون حفظ الخبز بداخل الفريزر له الكثير من الأضرار الصحية الخطيرة والتي سوف يتم حصرها في الآتي:

عند تخزين الخبز في الفريزر يؤدي ذلك إلى فقدان الكثير من العناصر الغذائية الخاصة بالخبز.

وضع الخبز وهو ساخن في كيس بلاستيك وتحفظ بعد ذلك بداخل الفريزر قد يصبح الخبز في هذه الحالة مادة قاتلة وقد يسبب السرطان وذلك لأنه قد ينتج عن ذلك مادة ديكوسين الخطيرة.

نصائح عند وضع الخبر في الفريزر

هناك عدة خطوات ينصح باتباعها قبل وضع الخبز بداخل الفريزر وذلك للحفاظ عليه من أي أضرار قد تحدث من ذلك ومن أهم هذه النصائح ما يلي:

ينصح ويفضل استخدام الأكياس الورقية في حفظ الخبز داخل الفريزر والبعد عن استخدام الأكياس البلاستيكية التي تتفاعل وتؤدي إلى تسبب الكثير من الأخطار.

لابد من غلق الكيس بأحكام قبل الدخول او الفريزر.

لا ينصح بتسخين الخبز مباشرتًا بعد الخروج من الفريزر فإن الأفضل هو وضع الخبز بعد أن يهدأ قليلًا بداخل الفرن على درجة حرارة منخفضة تمامًا ويترك حتى يسخن، ولا يفضل التعرض للنار بشكل مباشر.

أفضل شيء هو استخدام الخبز الطازج بشكل يومي وهذه الطريقة هي التي ينصح بها بشكل دائم منعًا لحدوث أي أضرار.

توصلت دراسة جديدة إلى أن أفضل أنواع الخبز يعتمد على جسم كل فرد ، حيث قد تختلف الفوائد لكل منها وشملت الدراسة ، التي نُشرت في المجلة الصحية Cell Metabolism ، 20 شخصًا تناولوا خبزًا من العجين المخمر المصنوع من القمح الكامل “العجين المخمر” أو الخبز الأبيض المكرر لمدة أسبوع ثم توقفوا عن تناول الخبز لمدة أسبوعين ثم قاموا بتبديل الخبز لأسبوع آخر.