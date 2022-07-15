بالكاكولا افردي شعرك الخشن المجعد وحولي لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين 

تنزعج الفتيات من كثرة استخدام أدوات الفرد التى تزيد من تلف الشعر ولا تساعد على سهولة فرده، حيث تكون معظمها أدوات غير مضمونة وتسبب ضعف شعر الرأس، كما أن فرد الشعر في صالونات التجميل أمر غير صحي، نتيجة تعرض بصيلات الشعر إلى المواد الكيميائية التي تسبب في تدميرها وعدم نمو الشعر بشكل صحي، وتبحث الفتيات بشكل يومي عن أفضل الوصفات التي يمكن من خلالها فرد الشعر دون تلفه أو تشابكه مرة أخرى، ونجد أن وصفة الكاكولا لفرد الشعر أصبحت الأكثر شهرة على جميع الوصفات، لذلك تبحث عن طريقة استخدامها جميع الفتيات، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بالكاكولا.

فرد الشعر بالكاكولا

ترغب جميع الفتيات في الحصول على شعر ناعم لا يحتاج إلى كريمات أو شامبوهات أثناء التمشيط، حيث انزعج معظم الفتيات من كثرة التردد على صالونات التجميل بسبب الشعر المجعد والخشن، وخاصة أن هناك بعض أنواع الشعر شديدة التموج وتكون وراثية، وتساعد الكاكولا على فرد الشعر بسهولة وتغذيته، لذا يمكن استخدام الكاكولا لفرد الشعر من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

زجاجة من الكاكولا أو حسب طول الشعر.

نصف كوب من عصير الليمون.

وعاء نظيف.

غطاء رأسي.

طريقة فرد الشعر بالكاكولا

بعد انتشار إيجابية نتيجة استخدام الكاكولا في فرد الشعر على معظم المواقع، أصبح البحث عن الطريقة مهول، لرغبة جميع الفتيات في فرد شعرهن بسهولة دون اللجوء إلى الكريمات أو الشامبوهات، كما أن الكاكولا تغذي الشعر وتزيد من نعومته ولمعانه، ويمكن فرد الشعر بالكاكولا من خلال إتباع ما يلي.

الخطوة الأولى يتم فيها خلط الكاكولا وعصير الليمون.

لابد من تمشيط الشعر وفرده.

يتم قلب الشعر في الاتجاه الآخر من الرأس.

صب خليط الكاكولا على الشعر.

نغطى الشعر بغطاء الرأس لمدة ساعتين.

يتم غسل الشعر بعد مرور الوقت.

يمكن استخدام خليط الكاكولا لفرد الشعر مرة في الأسبوع.

فوائد الكاكولا للشعر

تساعد على سهولة فرد الشعر.

تغذي الشعر لاحتوائها على البوتاسيوم.

تزيد من لمعان ونعومة الشعر.

خليط غير مكلف وآمن على الشعر.

يمكن استخدام وصفة أخري لفرد الشعر الخشن والمجعد عن طريق استخدام وصفة الحليب والعسل حيث أن الحليب له دور فعال في فرد الشعر الخشن وجعله ناعم وحرير فقومي بخلط ربع كوب من الحليب مع ملعقتين من العسل وامزجي المكونان جيدا ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واترك لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالشامبو والماء كرري الوصفة مرة كل أسبوع