نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القهوة والقرنفل هدية ربانية للقضاء على الشيب طبيعيا في أقل من ساعة يختفي حتي لو كان الشعر كله أبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات عن الصبغات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر وذلك بعد استخدام المواد الكيميائية الضارة التي تقوم بصبغ الشعر وذلك لأنها تعمل على هيشان الشعر وبهتانه وتقصفه وتساقطه بشكل ملحوظ، كذلك نجد أصحاب الشعر الأبيض بالبحث عن الصبغات الطبيعية التي تساعد على تلوين الشعر دون استخدام مواد كيميائية ضارة وذلك خوفا على شعرهم وعند بحث جميع هؤلاء عن الوصفات الطبيعية تم إيجاد القرنفل مع القهوة فهذه المكونات الطبيعية تقوم بصبغ الشعر وتغذيته في نفس ذات الوقت وسوف نوضح طريقة عمل هذه الصبغة من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة صبغ الشعر

تتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية موجودة في جميع منازلنا منها القهوة والقرنفل فهم مكونين أساسين في صبغ الشعر وسوف نوضح مكونات هذه الوصفة بالتفصيل من خلال النقاط التالية..

٣ ملعقة قرنفل كبيرة.

ماء.

٢ ملعقة بن كبيرة.

٣ ملاعق زيت زيتون.

ملعقة فازلين.

خل تفاح.

طريقة تحضير وصفة صبغ الشعر

تحضر هذه الوصفة بخطوات سهلة وبسيطة يمكن عملها بكل سهولة في كل منزل وسوف نوضح خطوات تحضير الوصفة من خلال هذا النقاط التالية..

نحضر وعاء ونضع به الماء والقرنفل والبن ونقوم برفع الوعاء على النار ونتركه يغلي.

عند تمام الغليان يرفع الخليط من على النار ويتم وضع الفازلين مع التقليب حتى يذوب تماما.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع زيت الزيتون بعد أن يبرد الخليط ونقلب جميع المكونات جيدا.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ولفه جيدا وتركه لمدة ساعتين، ثم نقوم بشطفه بواسطة خل التفاح وعدم غسله وذلك حتى يعمل الخل على ثبات اللون.

وصفة الكركدية لصبغ الشعر

يعد الكركدية من المكونات الطبيعية التي تساعد على صبغ الشعر باللون الأحمر الداكن وسوف نوضح طريقة عمل هذه الوصفة من خلال النقاط التالية..

المكونات:

كركدية.

شاي.

ماء.

نشا.

طريقة التحضير:

نحضر وعاء ونضع به الماء والكركديه والشاي ونتركه يغلي النار.

ونتركه حتى يبرد تماما ونقوم بتصفيته ونضع عليه النشا.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة ساعة ثم نقوم بغسله.

نعمل على تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على نتيجة جيده.

الخلطة الصاروخية للتخلص من شيب الشعر

اذا اردتي سيدتي أن تتخلص من الشعر الأبيض بشكل نهائي من دون أي أضرار عليكي أن تستعملي ملعقة من الملح مع ملعقة من زيت القرنفل مع ملعقة من زيت الزيتون وحبة من الخردل ثم عليكي وضع الخليط على شعرك لمدة ساعة ثم اغسلي شعرك يعمل على للتخلص من الشعر الأبيض مهما كان يساعدك على جعل شعرك مثل الهنود بدون اي اضرار حرير جدا