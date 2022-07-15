نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة ضعيها هتخلي البطاطس المقلية مقرمشة وصحية وبطعم لذيذ مثل المطاعم في المقال التالي
تعد البطاطس من أنواع الخضراوات التي يعشقها جميع الناس وهي من الخضراوات الأكثر شهرة على مستوى العالم فمن الممكن أن نقوم بعمل وصفات وأكلات عديدة من البطاطس، ومن أهم هذه الوصفات هي وصفة البطاطس المقلية أو صينية البطاطس بالفراخ أو باللحمة ولكن الأكلة المحببة والتي يعشقها كل الأشخاص بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن هي البطاطس المقلية، حيث أن هذه الأكلة تتميز بطعم رائع ولذيذ ويمكن أن نقوم بعمل البطاطس المقلية بكل سهولة فطريقة تحضيرها سريعة ولا تأخذ وقت كثير ويمكننا أن نقوم بقلي البطاطس في الزيت أو نضعه في الفرن.
مكونات البطاطس المقلية
- كيلو واحد من البطاطس.
- كمية مناسبة من الماء البارد.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون وبهارات البطاطس.
طريقة عمل البطاطس المقلية
- قومي أولا بتقشير البطاطس ثم يتم غسله جيدا وبعد ذلك نقوم بتقطيعه على شكل أصابع وسمكها يكون مناسب.
ثم نحضر طبق عميق ونضع به كمية مناسبة من الماء البارد ورشة من الملح وقومي بإضافة أصابع البطاطس ونترك البلطي بهذه الطريقة لمدة ساعة تقريبا.
- وبعد ذلك يتم تجهيز وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ثم نقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات البطاطس والكمون.
- وقومي بتقليب جميع المكونات مع بعضها ثم نضع طاسة عميقة على النار ونضع بها كمية من الزيت النباتي ونتركه ليسخن جيدا.
- ثم نقوم بإخراج البطاطس من الماء ونضعه مباشرة في خلطة الدقيق ويتم تغليف البطاطس جيدا بهذا الخليط.
- وقومي بوضع أصابع البطاطس في الزيت السخن ونتركه حتى يكون لونه ذهبي ومقرمش وبعد ذلك يتم إخراجه من الزيت ونحضر طبق ونضع به مناديل مطبخ ونضع عليه البطاطس لإمتصاص الزيت.
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