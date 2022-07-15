ملعقة واحدة ضعيها هتخلي البطاطس المقلية مقرمشة وصحية وبطعم لذيذ مثل المطاعم

تعد البطاطس من أنواع الخضراوات التي يعشقها جميع الناس وهي من الخضراوات الأكثر شهرة على مستوى العالم فمن الممكن أن نقوم بعمل وصفات وأكلات عديدة من البطاطس، ومن أهم هذه الوصفات هي وصفة البطاطس المقلية أو صينية البطاطس بالفراخ أو باللحمة ولكن الأكلة المحببة والتي يعشقها كل الأشخاص بلا إستثناء سواء كبار السن أو صغار السن هي البطاطس المقلية، حيث أن هذه الأكلة تتميز بطعم رائع ولذيذ ويمكن أن نقوم بعمل البطاطس المقلية بكل سهولة فطريقة تحضيرها سريعة ولا تأخذ وقت كثير ويمكننا أن نقوم بقلي البطاطس في الزيت أو نضعه في الفرن.

مكونات البطاطس المقلية

كيلو واحد من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء البارد.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الملح.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون وبهارات البطاطس.

طريقة عمل البطاطس المقلية